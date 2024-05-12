Giriş Tarihi: 12.05.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
15:06
Arda Güler yine İspanyolları büyüledi! Herkes onu konuşuyor | Rüdiger'den Arda'ya: "Turkish diamond"
La Liga'da dün oynanan maçta deplasmanda Granada'yı 4-0 mağlup eden Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, takımının ikinci golünü kaydetti. Bugün şehre dönene Madrid kafilesi şampiyonluk turu yaparak taraftarıyla 36. şampiyonluğunu kutladı. Kutlamalarda Arda Güler'e yoğun ilgi gösterilirken, İspanyol basınında genç yıldızdan övgü dolu sözlerle bahsedildi. Takımın yıldızlarından Rüdiger, kutlamalar sırasında Arda'dan övgüyle bahsetti.