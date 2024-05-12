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Giriş Tarihi: 12.05.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 15:06

Arda Güler yine İspanyolları büyüledi! Herkes onu konuşuyor | Rüdiger'den Arda'ya: "Turkish diamond"

La Liga'da dün oynanan maçta deplasmanda Granada'yı 4-0 mağlup eden Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, takımının ikinci golünü kaydetti. Bugün şehre dönene Madrid kafilesi şampiyonluk turu yaparak taraftarıyla 36. şampiyonluğunu kutladı. Kutlamalarda Arda Güler'e yoğun ilgi gösterilirken, İspanyol basınında genç yıldızdan övgü dolu sözlerle bahsedildi. Takımın yıldızlarından Rüdiger, kutlamalar sırasında Arda'dan övgüyle bahsetti.

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Arda Güler yine İspanyolları büyüledi! Herkes onu konuşuyor | Rüdiger’den Arda’ya: Turkish diamond

Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, ligin 35 .haftasında deplasmanda Granada'yı 4-0 mağlup etti.

Arda Güler yine İspanyolları büyüledi! Herkes onu konuşuyor | Rüdiger’den Arda’ya: Turkish diamond

ARDA LİGDE 3. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler karşılaşmada 90 dakika süre alırken, takımının 2'nci golünü de kaydeden isim oldu.

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Arda Güler yine İspanyolları büyüledi! Herkes onu konuşuyor | Rüdiger’den Arda’ya: Turkish diamond

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 38'inci dakikada Fran Garcia, 45+2'nci dakikada Arda Güler ile 49 ve 58'inci dakikada Brahim Diaz kaydetti.

Arda Güler yine İspanyolları büyüledi! Herkes onu konuşuyor | Rüdiger’den Arda’ya: Turkish diamond

Bu sonucun ardından ligde üst üste 8'inci galibiyetini alan Real Madrid puanını 90'a çıkarırken, Granada ise 21 puanda kaldı.

Arda Güler yine İspanyolları büyüledi! Herkes onu konuşuyor | Rüdiger’den Arda’ya: Turkish diamond

REAL MADRİD'DEN ŞAMPİYONLUK TURU

İspanya La Liga'da bitime 4 hafta kala 36. şampiyonluğunu elde eden Real Madrid, zaferini taraftarıyla paylaştı. Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, antrenman tesislerinde kupa teslim töreninin ardından, Madrid kentinde şampiyonluk turu attı.

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