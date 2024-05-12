SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Dünya İslam Bilginleri Zirvesi’nde konuşuyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İslam Bilginleri Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sivil yerleşim yerlerine bombalar yağdırıldı. İnsan haklarına dair tüm kurallar ayaklar altına alındı. Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmaya çalışan 150 tane gazeteci İsrail tarafından öldürüldü. Bir barbarlıkla karşı karşıyayız. İnsanı insanlığından utandıracak ne kadar işkence varsa geride bıraktımız günlerde Gazze'de işlenmiştir. Bunlar gizli saklı değil tüm dünyaya canlı yayınlarla izlettirilmiştir.

Bize insan haklarından bahsedenlerin 35 bin Gazzeliyi katledenlere destek verdiklerini gördük. İsrail'in çıkarları söz konusu olunca faşizme dümen kırdılar. Siyonistler ve işbirlikçileri katliamcı ideolojileri bugüne kadar ne emrediyorsa bunu yapmaya devam edecekler.