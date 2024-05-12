Başkan Erdoğan: Bütün ülkeler Filistin'i tanımalı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İslam Bilginleri Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. İsrail'in eli kanlı bir terör örgütü gibi hareket ettiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Bütün ülkeleri Filistin'i tanımaya davet ediyorum" dedi.
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