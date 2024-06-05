Gebze'de korkutan yangın! Park halindeki otobüsler yandı
Kocaeli Gebze ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, park halinde olan bir otobüs bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, park halinde bulunan 4 farklı otobüse de sıçradı. Bölge sakinleri ara ara patlamalarında yaşandığı yangında korku dolu anlar yaşadı.
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