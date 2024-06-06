Türkiye’nin kararlı duruşu sonuç verdi! PKK geri adım attı | Video
PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde 11 Haziran’da yapmayı planladığı yerel seçim Ağustos 2024’e ertelendi. Türkiye, ilk 30 Mayıs’ta yapılması planlanan daha sonra 11 Haziran'a ertlenen yerel seçim kararına sert tepki göstermişti.
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