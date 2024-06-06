Video Haber Hulusi Akar, mikrofon polemiğine son noktayı koydu | Video
Hulusi Akar, mikrofon polemiğine son noktayı koydu | Video

Hulusi Akar, mikrofon polemiğine son noktayı koydu | Video

06.06.2024 | 12:59

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, CHP Milletvekili Bektaş'ın ortaya attığı ve fondaş medyanın çarpıttığı mikrofon polemiğine son noktayı koydu. Akar; "Şu anda elimde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı incelemeye karşılık bilirkişi raporu var. Rapor da söz konusu videodaki, ses kaydındaki kelimenin 'bilgi' olmadığı 'biri' olduğu söyleniyor. Ve ayrıca burada konuşan arkadaşlarımız yeminli şahit" ifadelerine yer verdi.

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