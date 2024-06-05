TBB'de "kayyum" provokasyonu yapan DEM'li Ahmet Türk'e sert tepki: Biz değil, siz kınıyorsunuz

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yönetimini belirlemek üzere toplanan TBB Meclisi'nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün kayyum atamalarını eleştirdiği konuşmasına Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya "Biz kınamıyoruz, siz kınıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.