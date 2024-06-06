Bilal Erdoğan, 6. Etnospor Kültür Festivali'nin açılışında konuştu | Video

6. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı. Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen festival, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 4 gün sürecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın katıldığı organizasyonun açılış töreninde farklı ülkelerden temsilciler ve protokol üyeleri de yer aldı.