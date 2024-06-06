Bilal Erdoğan, 6. Etnospor Festivali'nde SABAH TV'ye konuştu | Video

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 6. Etnospor festivalinin ilk gününde alanı tek tek gezerek etkinlikleri yerinde takip etti. Dünya kahvelerinin tanıtıldığı bölümü gezerken Filistin kahvesi standına uğrayan Bilal Erdoğan, sabah.com.tr mikrofonu aracılığıyla dünyaya çok önemli bir mesaj verdi: "Bütün çocukların oynamaya hakkı var. Filistinli çocukların oynama imkanları dahi bulamayacak hale getirilişini kimsenin unutmaması gerekiyor"