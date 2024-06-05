Video Haber Son dakika! Başkan Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz
Son dakika! Başkan Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz

Son dakika! Başkan Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz

05.06.2024 | 20:00

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 8. Anadolu Medya Ödülleri Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada terörle demokrasi ve siyasetin yan yana olmayacağını vurguladı. Erdoğan, Hakkari Belediyesi'ne terör nedeniyle kayyum atanmasıyla ilgili "Belediyeler kimsenin arka bahçesi değildir. Hakkari kararı kimseyi rahatsız etmesin" dedi.

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