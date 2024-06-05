Ünlü sanatçı Fatma Karanfil'in cenazesinde vefasızlık | Video 05.06.2024 | 15:43 Yeşilçam'da iz bırakan oyunculardan olan Aşk-ı Memnu ve Çocuklar Duymasın gibi dizilerde de oynayan ve yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle İstanbul'da 72 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı. Karanfil'in cenazesine katılımın az olduğu görüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yeşilçam'da iz bırakan oyunculardan ünlü sanatçı Fatma Karanfil, kanser hastalığı nedeniyle 72 yaşında hayatını kaybetti. 2008'de yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide 'Şayeste' karakterini canlandıran, Çocuklar Duymasın dizisinde de oynayan Karanfil için Beşiktaş'ta bulunan Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit, ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve yakınları katıldı. Taziyeleri ise Karanfil'in yeğenleri Aslı ve Elif Karanfil kabul etti.

"ÇOK DİSİPLİNLİ, HAYAT DOLU ÇOK PROFESYONEL BİR OYUNCUYDU"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Türk ekranlarının çok değerli bir sanatçısıydı. Ben de onunla çalışma fırsatını elde ettim. Çok disiplinli, hayat dolu çok profesyonel bir oyuncuydu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Üzüntülerini dile getiren Hülya Koçyiğit ise, "Türk sinemasının yıldızlarından birini daha ebediyete yolcu ediyoruz. O kadar güzel bir insandı o kadar güzel anılar bıraktı ki bize. Ruhu şad olsun. Bize onu çok sevdik. Ben onu ne yazık ki entübe edilmiş haliyle ziyaret ettim. Ben onunla konuştum. O bana gözleriyle selam verdi" dedi.

CENAZEYE KATILIM AZ OLDU

Karanfil için öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılındı. Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Karanfil'in tabutu omuzlara alınarak Feriköy Mezarlığı'na defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.