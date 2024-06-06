Video Haber Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü | Video
Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü | Video

Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü | Video

06.06.2024 | 15:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.

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