Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü.
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