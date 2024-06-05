Sakarya'da başörtülü kadınlara alçak saldırı! Hakaretler yağdıran ahlaksız kadın gözaltında
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bir kadın market zincirde alışveriş yapan başörtülü kadınlara hakaretler yağdırdı. Skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan ahlaksız kadın, gözaltına alındı.
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