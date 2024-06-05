Video Haber Sakarya'da başörtülü kadınlara alçak saldırı! Hakaretler yağdıran ahlaksız kadın gözaltında
Sakarya'da başörtülü kadınlara alçak saldırı! Hakaretler yağdıran ahlaksız kadın gözaltında

Sakarya'da başörtülü kadınlara alçak saldırı! Hakaretler yağdıran ahlaksız kadın gözaltında

05.06.2024 | 23:39

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bir kadın market zincirde alışveriş yapan başörtülü kadınlara hakaretler yağdırdı. Skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hakkında soruşturma başlatılan ahlaksız kadın, gözaltına alındı.

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