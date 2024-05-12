Giriş Tarihi: 12.05.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
07:12
Genç yaşta anne olmuştu... Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in güzeller güzeli kızı Bengü'yü görenler "Annesinin kızı" dedi
Katıldığı 'Var Mısın Yok Musun?' yarışma programı ile adını duyuran Nursel Ergin'in hayatı da filmleri aratmayan türden. Yetimhanede büyüyen ve küçük yaşta anne olan Nursel Ergin özel hayatıyla dikkat çekerken kızı Bengü de sosyal medyada ilgi odağı oluyor. "Gelinim Mutfakta" programının güzel sunucusu Nursel Ergin'in 25 yandaki kızı Bengü güzelliğiyle "Annesinin kızı" dedirtiyor. Nursel Ergin'in kızı Bengü ile karelerine beğeni yağıyor. İşte Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in kızı Bengü...