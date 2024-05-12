MKE Ankaragücü, Anneler Günü mesajını Atakan Çankaya’yla paylaştı

Sarı-Lacivertli kulübün sosyal medyalarından paylaşılan videoda, başkent ekibinin futbolcusu Atakan Çankaya, kulüpte çiçek verdiği personelin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Atakan Çankaya videoda verdiği mesajda, "Anne zamanı durduran bir öpücük, gözyaşlarını silen sıcak bir gülümseme. Anne koşulsuz sevgi, bitmek tükenmez bir sabır ve yorulmak bilmeyen bir güçtür. Sevginin en saf, fedakarlığın en somut hali... Sadece bir gün değil her gün yüreklerimize taşıdığımız tüm annelerimizi ve annelerimiz yokluğunu hissettirmemek için çalışan herkesin Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.