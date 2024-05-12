Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden şok tepki! Galatasaray’ın golü sonrası...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 35'inci haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko yerine Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi, Kayserispor karşısında 11'de yer aldı. Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki ilk 11'i şu isimlerden oluştu;