Giriş Tarihi: 12.05.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
20:58
Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden şok tepki! Galatasaray'ın golü sonrası...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma oynanmaya devam ederken, sarı lacivertli tribünlerden flaş bir tepki geldi. Aynı dakikalarda Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısında öne geçmesiyle Fenerbahçe taraftarları şok bir tezahürat yaptı. İşte tüm detaylar...