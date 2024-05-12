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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden şok tepki! Galatasaray'ın golü sonrası...
Giriş Tarihi: 12.05.2024 20:58 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 20:58

Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden şok tepki! Galatasaray'ın golü sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma oynanmaya devam ederken, sarı lacivertli tribünlerden flaş bir tepki geldi. Aynı dakikalarda Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısında öne geçmesiyle Fenerbahçe taraftarları şok bir tezahürat yaptı. İşte tüm detaylar...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden şok tepki! Galatasaray’ın golü sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden şok tepki! Galatasaray’ın golü sonrası...

Karşılaşma oynanmaya devam ederken, sarı lacivertli tribünlerden flaş bir tepki geldi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden şok tepki! Galatasaray’ın golü sonrası...

Aynı dakikalarda Galatasaray'ın Fatih Karagümrük karşısında öne geçmesiyle Fenerbahçe taraftarları şok bir tezahürat yaptı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden şok tepki! Galatasaray’ın golü sonrası...

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 36'ncı haftasında Kayserispor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden şok tepki! Galatasaray’ın golü sonrası...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 35'inci haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko yerine Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi, Kayserispor karşısında 11'de yer aldı. Fenerbahçe'nin Kayserispor karşısındaki ilk 11'i şu isimlerden oluştu;

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