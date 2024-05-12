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Giriş Tarihi: 13.5.2024

Avrupa Sabah 28 yaşında

Avrupa’da yaşayan Türklerin gözü kulağı olan Avrupa SABAH, 28 yaşında. Avrupa SABAH, dün olduğu gibi bugün de Avrupalı Türklerin yanında

Avrupa Sabah 28 yaşında
Merkezi Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Mörfelden Walldorf'ta bulunan Avrupa SABAH, 28 yaşına girdi. 13 Mayıs 1996'dan beri yayın yapan Avrupa SABAH'ın başta Almanya'nın büyük kentleri olmak üzere, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde toplam 20 temsilcisi bulunuyor. Avrupa SABAH'ın, Avrupa'nın ve Türkiye'nin gündemini Avrupalı Türklere aktarmanın yanı sıra emeklilik, hukuk ve sıla yolu gibi hizmetleri de var.




TARİHİ DAVAYI KAZANDI
AVRUPA SABAH, hukuki hakların savunulması konusunda da öncü rol üstleniyor. Gazete, ırkçı terör örgütü NSU üyelerinin yargılandığı davaya tek bir Türk gazetesinin akredite edilmemesi üzerine Anayasa Mahkemesi nezdinde davacı olup kazanmış ve tarihi bir başarıya imza atmıştı. FRANKFURT
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Avrupa Sabah 28 yaşında
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