Avrupa Sabah 28 yaşında

Merkezi Almanya'nın Frankfurt kenti yakınlarındaki Mörfelden Walldorf'ta bulunan Avrupa SABAH, 28 yaşına girdi. 13 Mayıs 1996'dan beri yayın yapan Avrupa SABAH'ın başta Almanya'nın büyük kentleri olmak üzere, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde toplam 20 temsilcisi bulunuyor. Avrupa SABAH'ın, Avrupa'nın ve Türkiye'nin gündemini Avrupalı Türklere aktarmanın yanı sıra emeklilik, hukuk ve sıla yolu gibi hizmetleri de var.AVRUPA SABAH, hukuki hakların savunulması konusunda da öncü rol üstleniyor. Gazete, ırkçı terör örgütü NSU üyelerinin yargılandığı davaya tek bir Türk gazetesinin akredite edilmemesi üzerine Anayasa Mahkemesi nezdinde davacı olup kazanmış ve tarihi bir başarıya imza atmıştı. FRANKFURT