BM Genel Kurulu’nda tarihi Filistin kararı

ABD'ninBirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Filistin'in BM'ye tam üyeliğini talep eden karar tasarısını 18 Nisan'da veto etmesinin ardından, dün BM Genel Kurulu'nda BMGK'nin konuyu tekrar ele alması ve Filistin'e ilave haklar tanınmasını isteyen tasarı oylamaya sunuldu. BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BMGK'da tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınması talep edilen karar tasarısını kabul etti. Oylama, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen acil oturumda yapıldı. Türkiye'nin yanı sıra 80'e yakın ülkenin ortak sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 143 "evet" oyuyla kabul edildi. 193 üyeli BM Genel Kurulu'ndaki oylama Filistin devletine destek için küresel bir oylama niteliğindeydi. Önümüzdeki süreçte 15 üyeden oluşan BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin'i tam üye yapması halinde, Filistin fiilen devlet olarak tanınacak. Öte yandan kararın anlamlı bir destek mesajı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tüm ülkeleri Filistin Devleti'ni tanımaya çağırıyoruz" diye konuştu.