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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller!
Giriş Tarihi: 12.05.2024 00:07 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 00:07

Son dakika haberi: Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son doğru yaklaşırken, kimin şampiyon olacağı merak konusu oldu. Sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa daha da yaklaşırken, deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluktan bir adım daha uzaklaştı. Peki Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? işte tüm ihtimaller...

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Son dakika haberi: Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller!

Trendyol Süper Lig'de son doğru yaklaşırken, kimin şampiyon olacağı merak konusu oldu.

Son dakika haberi: Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller!

Sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa daha da yaklaşırken, deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluktan bir adım daha uzaklaştı.

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Son dakika haberi: Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller!

Peki Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? işte tüm ihtimaller...

Son dakika haberi: Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller!

FARK 6 PUANA ÇIKTI

Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, deplasmandan 0-0 beraberlikle dönerken bitime 3 maç kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kaldı.

Son dakika haberi: Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller!

Böylece Galatasaray'ın haftaya şampiyon olma ihtimali gündeme geldi. Peki Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller ve kalan maçlar...

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