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Haberler Yaşam Türkiye'nin "kanser haritası" belli oldu! En çok bu şehirdekiler kanser oluyor: Eğer memleketiniz bu şehirse...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 08:55

Türkiye'nin "kanser haritası" belli oldu! En çok bu şehirdekiler kanser oluyor: Eğer memleketiniz bu şehirse...

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranları illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller ilginç bir bilgi verdi. TÜİK, bazı illerde kanser nedeniyle ölümlerin daha yüksek olduğunu bildirdi. İşte kanserin en çok ve en az ölümün olduğu iller...

Türkiye’nin kanser haritası belli oldu! En çok bu şehirdekiler kanser oluyor: Eğer memleketiniz bu şehirse...

Ülkemizde ve dünyada kanser en yaygın ölümcül hastalıklardan biri. Bununla birlikte, Türkiye'nin bazı illerinde kanser nedeniyle ölüm oranları daha yüksek görülüyor. En yüksek ve en düşük kanser vakalarının yaşandığı o yıllar...

Türkiye’nin kanser haritası belli oldu! En çok bu şehirdekiler kanser oluyor: Eğer memleketiniz bu şehirse...

KANSER ÖLÜMLERİNİN EN ÇOK OLDUĞU İLLER LİSTESİ

10 - İSTANBUL - %17.8 oranı ile listenin 10. sırasında yer alıyor.

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Türkiye’nin kanser haritası belli oldu! En çok bu şehirdekiler kanser oluyor: Eğer memleketiniz bu şehirse...

9. TEKİRDAĞ - %17.9

Türkiye’nin kanser haritası belli oldu! En çok bu şehirdekiler kanser oluyor: Eğer memleketiniz bu şehirse...

8. SAKARYA - %18

Türkiye’nin kanser haritası belli oldu! En çok bu şehirdekiler kanser oluyor: Eğer memleketiniz bu şehirse...

7 - VAN - %18,2

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