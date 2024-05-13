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Türkiye'nin "kanser haritası" belli oldu! En çok bu şehirdekiler kanser oluyor: Eğer memleketiniz bu şehirse...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 08:36
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
08:55
Türkiye'nin "kanser haritası" belli oldu! En çok bu şehirdekiler kanser oluyor: Eğer memleketiniz bu şehirse...
İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranları illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranlarının en yüksek olduğu iller ilginç bir bilgi verdi. TÜİK, bazı illerde kanser nedeniyle ölümlerin daha yüksek olduğunu bildirdi. İşte kanserin en çok ve en az ölümün olduğu iller...