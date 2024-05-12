2032 Avrupa Şampiyonası 2 milyar Euro getirecek

Türkiye, İtalya ile birlikte sekiz yıl sonra Avrupa'nın en büyük futbol etkinliği olan Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Tanıtım, marka imajı ve prestij dışında bu şampiyona ciddi bir ekonomik fayda da sağlayacak. Şampiyonanın ekonomik boyutu ile ilgili olarak SABAH Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye'nin böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak önemli artıları olduğunu belirtti. Büyükekşi, "Türkiye'de 40'tan fazla yeni stadyum var. Bunların kapasiteleri de en küçüğü 20.000 olmak üzere 50 bin kişiye kadar çıkıyor. Modern ve çağa uygun stadyumlar. Tabii stadyum tek başına yetmiyor. Yeni otobanlar, yollar, demiryolu taşımacılığı ve hızlı trenler de bizim en büyük altyapı avantajlarımız. Yurt dışından gelecek misafirlerimizi Türkiye'de nasıl daha fazla konaklatır ve nasıl daha çok gelir elde edebiliriz diye planlamalar yapıyoruz. Ciddi otel ihtiyacı da oluyor. O konuda da son derece önemli bir avantaj sahibiyiz. 8 yıl var bu 8 yıl içerisinde de bir iddia ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki Türkiye'ye 2032'de Avrupa şampiyonluğunu getireceğiz. Şu anda tahminimiz 4 milyar euroluk bir ekonomi sağlanması. İkiye böldüğümüzde 2 milyar euro ülkemizde tek başımıza yapabileceğimiz bir rakam. Bu rakamları yakalayabiliriz" dedi.Daha önce oynanan final maçlarında kartlar üzerinden yapılan harcamaların verileri analiz edilerek bir çalışma yapıldı. Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği İstanbul'a 3 günde yaklaşık 75 milyon euro sağladı. Bir maç için yaratılan bu gelire bundan sekiz yıl sonra oluşacak rakam da düşünülünce bu hedefin tutması çok olası. Kulüplerin finansal boyutuna gelince ise Süper Lig kulüpleri yaklaşık 6.5-7 milyar TL civarında bir gelir yaratıyor. Dolaylı etkilerle birlikte bu rakamın 13-14 milyar TL'ye çıktığı tahmin ediliyor. Yayın gelirinin, Türkiye'nin sportif başarısının bir kademe artması üzerine iki katına çıkacağını vurgulayan Büyükekşi, uzun yıllar sonra özel sektörden bir sponsor bulduklarını ve Trendyol anlaşmasının lig sponsorluğunu farklı bir seviyeye taşıdığını vurguladı. Büyükekşi, "2022–2023 sezonu ile 2023– 2024 sezonunu karşılaştırdığımızda toplam sponsorluk gelirimiz Şubat 2024 tarihine kadar yüzde 61 oranında artış sağladı. Bu artışın Mayıs 2024 sonunda yüzde 93 seviyesinde olması öngörülüyor. Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesini 182 milyon dolarlık teklifle kazanan beIN Media Group, bu meblağın yarısını güncel döviz kurundan, diğer yarısını ise 31.3 liralık kurdan ödeyecek. Bu rakamlarla yayın gelirinde Avrupa'da altıncı sıradayız" şeklinde konuştu.Dünyada Futbol ekonomisinin büyüklüğü 800 milyar dolara çıkarken, Türkiye potansiyeline ulaşmadı. Bu rakamların yukarı çekilmesi için özellikle marka değerine ve çeşitli projelere imza attıklarını belirten Mehmet Büyükekşi, bir süper app (uygulama) üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Kulüplerin de dahil olacağı bir yapı düşünüyoruz. Henüz net değil ama isteyen kulüplerin maç biletlerini satışını yaptığı Passolig benzeri bir özellik olacak. Burada yayıncı kuruluş da olacak. Bazı görüntülerin maçın belli bölümlerinin, canlı olarak gollerin verileceği bir özellik de düşünüyoruz. Buradan da ilave bir kaynak yaratacağız kulüplerimize" dedi.Projeleri yaparken kısa vadeli değil altı yıl, sekiz yıl gibi uzun vadeli projeler hazırladıklarını ve Türkiye futbol markasının gelişimine yönelik olarak çalışmaya dikkat ettiklerini belirten Mehmet Büyükekşi, "Altyapıdan spor kulüplerine stopaj iadesi kararının Cumhurbaşkanımızın onaylaması ve o zamanın Maliye Bakanımızın ve Gençlik ve Spor Bakanımızın katkılarıyla Resmi Gazete'de yayınlanmasını sağladık. Kulüplerin, sporcular adına devlete ödediği stopajın, futbol altyapıları ve amatör branşlara kullanılması şartıyla geri ödenecek olması, yeni imkanlârı beraberinde getirecek. Dört büyükler için 500 milyon TL, Anadolu kulüpleri için de 100 milyon TL'yi bulan kulüplerin kabaca maaş bütçeleri göz önüne alındığında, iade miktarları kulüpler için ciddi kazanç oldu. Buradan oluşturulacak bütçenin akademilerde ve amatör branşlarda kullanılacak olması hem tesisleşme hem de amatör şubelerin yeni yetenekler keşfetmesi adına çok önemli. Sekiz yıl sonra Türkiye'de düzenlenecek şampiyonada bugün 18 yaşında olan Arda Güler örneğin 26 yaşında olacak. O turnuvada en verimli çağında olacak. Bugün 10 yaşında olan yıldızları da o zaman hazırlamamız için bu akademileri çok önemli" dedi.TFF'NİN bütün elektirik enerjisi ihtiyacını karşılamak için Malatya'da bir arazide güneş enerjisi santrali yaptığını belirten Mehmet Büyükekşi, "Bu araziye 2.6 megawatt kurulu gücünde güneş enerjisi santrali yapılıyor. Ekim 2024 tarihinde faaliyete geçecek. Bugün TFF'nin yaklaşık 11 Milyon (KWH) elektirik tüketimi var. 6 yıl boyunca normal abone fiyatıyla elektirik bu tesisten sağlanacak. Böylece Dünya'da ilk kez bir spor federasyonu yeşil enerji ile elektriğini karşılamış olacak " dedi.