Adana ve Hatay’da yağışlar etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı verdiği kentler arasında yer alan Adana ve Hatay'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Adana'da sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Sağanak nedeniyle Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Tarsus- Adana-Gaziantep Otoyolu'nda trafikte aksama yaşandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.