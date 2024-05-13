Hastasının özel bilgilerini ifşa etti: Psikolog Hasan Hakan Özyurt hakkında karar!

"GÖREVİ GEREĞİ EDİNDİĞİ BİLGİLERİ PAYLAŞTI"

Davanın karar duruşmasında Cumhuriyet Savcısı, psikolog olarak çalışan sanığın M.A.'ya rahatsızlığının çözümü için seans yaptığını ve kişisel veri niteliğinde sayılabilecek konuşma bozukluğu durumunu 3. kişilerle paylaştığını belirtti. Sanığın görevi gereği edindiği bilgileri 3. şahıslarla paylaştığını ve "mesleğinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.