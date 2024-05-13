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Haberler Yaşam Hastasının özel bilgilerini ifşa etti: Psikolog Hasan Hakan Özyurt hakkında karar!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:32 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:32

Hastasının özel bilgilerini ifşa etti: Psikolog Hasan Hakan Özyurt hakkında karar!

İstanbul'da konuşma bozukluğu yaşayan 27 yaşındaki M.A., tavsiye üzerine psikolog Hasan Hakan Özyurt'un kliniğine gitti. 2020 yılında başlayan süreçte 5 seansa yakın tedavi alan M.A., Psikolog Hasan Hakan Özyurt'un özel bilgilerini 3. kişilere aktardığı söyleyerek mahkemeye gitti. Hakim, Psikolog Hasan Hakan Özyurt hakkında emsal karar verdi!

ARZU KAYA
Hastasının özel bilgilerini ifşa etti: Psikolog Hasan Hakan Özyurt hakkında karar!

Konuşma bozukluğu sorunu yaşayan 27 yaşındaki M.A. tavsiye üzerine psikolog Hasan Hakan Özyurt'un İstanbul Bahçelievler'deki kliniğinde tedaviye başladı. M.A., 2020 yılında başlayan süreçte 5 seansa yakın tedavi aldı.

Hastasının özel bilgilerini ifşa etti: Psikolog Hasan Hakan Özyurt hakkında karar!

Bu süre içinde psikolog, etik değerlerle açıklanamayacak şekilde terapi dışında da danışanıyla görüşmeye başladı. Hastası ve arkadaşıyla tatile de giden klinik psikolog yolda araç sürme nedeniyle tartışma çıkınca geri döndü.

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Hastasının özel bilgilerini ifşa etti: Psikolog Hasan Hakan Özyurt hakkında karar!

SAVCILIK: ÖZEL BİLGİLERİ ETİK DIŞI PAYLAŞTI

Sonrasında M.A., danıştığı psikoloğun terapi esnasında paylaştığı özel bilgilerini whatsapp aracılığıyla arkadaşına gönderdiğini öğrendi. Elindeki yazışmalarla "Tüm sorunlarımı ve paylaşmaması gereken meslek etiğine aykırı tüm bilgilerimi mesaj olarak atmıştır" diyerek avukatı Mert Can Bozkuş aracılığıyla savcılığın kapısını çaldı.

Hastasının özel bilgilerini ifşa etti: Psikolog Hasan Hakan Özyurt hakkında karar!

Savcılık, "Tartışmaları nedeniyle kişisel veri ve kişiye özel bilgileri meslek etiğine uygun olmayacak şekilde üçüncü kişiye paylaştı" dedi. "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 4 yıla kadar hapsini istedi.

Hastasının özel bilgilerini ifşa etti: Psikolog Hasan Hakan Özyurt hakkında karar!

"GÖREVİ GEREĞİ EDİNDİĞİ BİLGİLERİ PAYLAŞTI"

Davanın karar duruşmasında Cumhuriyet Savcısı, psikolog olarak çalışan sanığın M.A.'ya rahatsızlığının çözümü için seans yaptığını ve kişisel veri niteliğinde sayılabilecek konuşma bozukluğu durumunu 3. kişilerle paylaştığını belirtti. Sanığın görevi gereği edindiği bilgileri 3. şahıslarla paylaştığını ve "mesleğinin sağladığı kolaylıktan faydalanarak verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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