Haberler
Yaşam
Hastasının özel bilgilerini ifşa etti: Psikolog Hasan Hakan Özyurt hakkında karar!
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:32
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
09:32
Hastasının özel bilgilerini ifşa etti: Psikolog Hasan Hakan Özyurt hakkında karar!
İstanbul'da konuşma bozukluğu yaşayan 27 yaşındaki M.A., tavsiye üzerine psikolog Hasan Hakan Özyurt'un kliniğine gitti. 2020 yılında başlayan süreçte 5 seansa yakın tedavi alan M.A., Psikolog Hasan Hakan Özyurt'un özel bilgilerini 3. kişilere aktardığı söyleyerek mahkemeye gitti. Hakim, Psikolog Hasan Hakan Özyurt hakkında emsal karar verdi!