Maç öncesi İsmail Kartal takımı toplayıp bir konuşma yaptı... Oyuncularından takımın pozisyonu ne olursa olsun bir galibiyet istedi. Takım da açıkçası hocasına destek verdi ve müthiş tempolu bir maç çıkardı. Yönetim, İsmail Kartal'dan vazgeçti ama takım vazgeçmemişti! Golleri buldu ve farklı kazandı. Tribünler bir yandan maçı takip ederken diğer taraftan Atatürk Olimpiyat'tan gelecek iyi haberleri bekledi.. İyi haber de geldi kötüsü de... Verilen tepkilerden biri, "Ali Koç istifa. Yönetim istifa" oldu.. Bu tezahürat Kadıköy'de 6 sezondur duyuluyor. Sayın Ali Koç önce 'yokum' dedi, sonra adaylığını açıkladı. Hayırlı olsun! Bunun muhasebesini taraftar da camia da yapacak önümüzdeki günlerde. Ortada bir başarısızlık varsa suçu tamamen teknik kadroya yıkmak adaletsizlik olur. İsmail Kartal'ın günah keçisi ilan edildiği, daha lig bitmeden yerine teknik adam arandığı bugünlerde alınan farklı galibiyetin çok daha anlamlı olduğu da bir gerçek. En azından İsmail hoca için... Kalan iki maçını da kazanarak veda edebilir Fenerbahçe'ye. Dünkü maçın en kritik yanı da şuydu; sarı-lacivertli futbolcuların üzerindeki baskının ortadan kalkmasıyla rahat oynadılar. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi tebrik etmeli. Bize müthiş tarihi bir sezon yaşatıyorlar…