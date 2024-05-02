Süper Lig'de sezonun tamamlanması için son 1 aya girdik.. Galatasaray şampiyonluk için avantajlı durumda, Fenerbahçe'nin ise umudu devam ediyor... VAR'da yabancılar da koltuğa oturdu, tartışmalar azaldı.. Sahadaki süreç sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Ama futboldaki seçim tartışması bir türlü bitmiyor... Bu konuda çok şey de yazılıp çiziliyor.. Olayın son durumuna madde madde bakalım.. Hem de organik bir şekilde;

1- Futbol Federasyonu'nun istifasını isteyen kulüplerin 1 Nisan'da başlatmış olduğu imza kampanyası, 1 Mayıs itibariyle 100'ü buldu. 9 Süper Lig kulübü, 7 delegesi ile imza verdi. Antalyaspor ve Sivas başkanları ise bireysel olarak imza attı. 2 ve 3. Ligler'den 38 imza geldi. Abdullah Kiğılı da kampanya için destek veren eski bir TFF başkanı oldu.

2- Alt liglerdeki takımlara destek veren CHP'li belediyelerin, başkan ve yöneticileri arayarak, "İmza atın, yoksa yardımlarınızı keseriz" diye tehdit ettiklerini SABAH SPOR yazdı. Bazı imzalar TFF tarafından geçersiz sayıldı, rakam 100 seviyesinde kaldı.

3- TFF'ye karşı olan kulüpler, başkan adaylığını açıklayan Servet Yardımcı'ya destek verme şartı olarak yönetimine 5 isim koyma koşulunu öne sürmüş... Kulislerde kulaktan kulağa dolaşan iddia bu şekilde!...

4- Adı başkanlık için geçen, geçmiş dönemde de TFF başkanlığı yapan Mahmut Özgener, "Haziran başında seçim ve tek aday olursam kabul ederim" demiş. Ama Haziran başında seçim olma ihtimali ortadan kalktı.

5- Eğer bugün-yarın 130'dan fazla imza toplansa bile seçim süreci için 60 gün lazım... Bu da 2-3 Temmuz tarihine denk geliyor. TFF de tarihi 18 Temmuz olarak açıklamıştı. Bazı hukukçular 30 gün sonra seçim yapılabileceğini de iddia ediyor!.

6- Şu anki imzaların belli bir rakama gelmesinin kampanyayı başlatan grup için anlamı şu: "Bakın sizi istemeyen çoğunluk imzaları verdi... Geç de olsa imzalar hazır." Seçim tarihi için büyük bir anlamı yok, amaç baskı ve üstünlüğü ortaya koymak.

7- TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi bir atak yaparak suskunluğunu bozdu ve medyaya yaptıklarını anlatmaya başladı. Bu davranışı da yeniden aday olacağı algısını güçlendirdi.

8- 18 Temmuz'a kadar yeni adaylar çıkar mı? Daha uzun bir süre var. O nedenle de çıkma ihtimali bir hayli yüksek.

9- Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yaşanan süreci yakından takip ederken, kendisini göreve getiren ekip ve yönetimle EURO 2024'te beraber olmak istediğini açık bir şekilde ifade etmiş… Bence kendi adına bu konuda son derece haklı.

10- Kulüpler Birliği'nde 3 takımın onayıyla gece yarısında yayınlanan bildirinin takım başkanları arasındaki tartışması büyük olmuş. Birlik adeta tam ortadan ikiye bölünmüş. Toparlanması da zor görünüyor.