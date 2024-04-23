Kulüpler Birliği ile TFF arasındaki seçim tartışmasında her gün yeni bir gelişme ile karşı karşıya kalıyoruz. En doğru sözü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva'da dün yapılan toplantının çıkışında söyledi: "Müzakereyi sabote ettiler. Başka da diyecek bir şey yok." SABAH Spor, 1 Nisan'dan bu yana, imza kampanyası dahil olmak üzere yaşanan bütün gelişmeleri okurlarına ayrıntılarıyla duyuran tek gazete... Toplanan imza sayısının 60 olduğunu da belirtelim.. (Ali Koç, "100 imza tamam, 100 de söz var" demişti) Gelinen noktada Kulüpler Birliği'nin heyet başkanı yapıp Riva'ya yolladığı Dursun Bey ve 16 kulüp, cuma gecesi yayınlanan 6 maddelik bildiriden habersizse ortada bir birlik de yoktur! Kulüpler Birliği yönetimi, böyle bir metni apar topar kaleme aldırıp, apar topar Beşiktaş maçının ardından sosyal medyadan bunu yayınlatıyorsa birlik dağılmıştır! Mesele Federasyon seçimleri ve tarihi değildir... Mesele, futbol ailesinin ortak bir noktada bile uzlaşamaması bir yana, herkesin birbirinin ardından operasyon yapmasıdır.. İmza kampanyası fiyasko ile sonuçlandı, bildiri fiyasko ile sonuçlandı.. Olmadı! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a mektup yazalım.. Evet o da yapılmış...