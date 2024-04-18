Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı 18 Temmuz'daki seçim kararını beğenmedi. Fenerbahçe'nin başını çektiği bir grup kulüp, "Bu tarih geç, haziran başına istiyoruz" diyerek isyan bayrağını açtı ve hatta bayramdan önce de imza kampanyası başlattı. Fakat kampanya başarılı olmadı. Kulüpler Birliği Başkanlığı'na dönen Ali Koç, önceki gün yaptığı açıklamada "100 imzaya ulaştık. Ama söz verenler de var, rakam 200'ü bulacak" ifadelerini kullandı.



100 İMZA DEDİLER 56 ÇIKTI!

Koç bu sözleri söylerken imza sayısı sadece 56'ydı. Bayram öncesi başlatılan imza operasyonunun üzerinden 3 hafta geçti. Seçimin haziran ayının başına alınmasını isteyen kulüplerin, alt ligler dahil harıl-harıl bir çalışma yapıp telefon trafiği yönetmesine rağmen sayı çoğalmadı... Diyelim ki yükseldi. Ali Bey'in dediği gibi 200 oldu. Ayrıca kendisi ne diyor? İmzalar olsa bile en erken haziranın üçüncü haftasını işaret ediyor... TFF ne demiş? 18 Temmuz. Bu tarihi de 10 gün geriye alabilirim mesajını vermiş.



MİLLİ TAKIM BAŞARILI OLURSA BAŞKAN GİTMEZ

Yani 8 Temmuz… Şimdi arada topu topu 15 gün varken sorun nedir? Neden isyan bayrağı açan kulüpler ille de haziran başı diye diretiyor. Bir kere Mehmet Büyükekşi'ye en ufak bir şans vermeyi istemiyorlar. EURO 2024'te Milli Takım başarılı olur, sonra tekrar aday olabilir kaygısı var... Yoksa "18'inde seçilecek yeni yönetimin eli kolu bağlanır, ağustos ayında başlayacak yeni sezona kadar kurullar yetişmez" bahanesi mantıklı değil…



SEÇİM SÜRECİ BAŞLAMIŞ, İŞİ ARTIK SULANDIRMAYIN

Alt liglere kadar telefonlar açıp, WhatsApp grupları kurup, "Gelin imza verin" demek futboldaki huzursuzluğa benzin dökmenin başka bir boyutu... Kimse o aday olsun, bu aday olmasın deme lüksüne de sahip değil. İradeye ipotek koyulamaz… Futbol Federasyonu zaten seçim kararını vermiş. Adaylar resmi açıklama yapmaya (Servet Yardımcı, Erdal Alkış) başladı. Önemli olan seçim sürecini sağlıklı bir şekilde geçirmek, futbola daha fazla zarar vermemek... Hele de EURO 2024'te Milli Takımımız varken...









AYBABA TAKIMIN HOCASI OLSAYDI "ÇÜRÜMÜŞ" DER MİYDİ?

Beşiktaş tarihinin en talihsiz sezonunu yaşıyor… Bakıldığı zaman derdi de sıkıntısı da çok. Santos'un gitmesiyle dertlerin biteceğini düşünmek hata olur. Şimdi tekrar yeni teknik adam için papatya falları açılmaya başladı. Yabancı teknik adam, takımın sadece bu sezon yaşadıklarına baksa kulübe gelip çalışmaz. Vasat yabancı da gelir, takımın başına geçer ama bir şey katmaz… Bir de bunların yanında Samet Aybaba'nın açıklamaları var gündeme damga vuran. Beşiktaş Futbol Takımı için "Çürümüş" ifadesini kullandı. Kendisi Beşiktaş'ın bir efsanesi, eski teknik direktörü ve bir hoca... Soyunma odasını bilen bir kişinin takımı için "Çürümüş" sözünü kullanmasını camia içine sindiriyor mu? Takım başarısız ama bu takımı yönetenler çok mu başarılı? Eğer Samet Aybaba, Beşiktaş'ın teknik direktörü olsaydı ve bir Beşiktaş yöneticisi bu ifadeyi kullansaydı nasıl bir tepki verirdi acaba? Beşiktaş'ın kurtulması için resetlenmesi lazım.