Kulüpler Birliği, her konuda olduğu gibi TFF'ye karşı başlatılan imza kampanyasında da birlik olamadı.. Başkanlar arasında toplantılarda fikir uyuşmazlıkları son derece doğal bir durum, fakat 'birlik' bir karar alır ve bu uygulanırdı. Ali Koç döneminde kulüplerin ortak noktada uzlaştığı konular bir elin parmaklarını geçmedi. Koç devam ediyor mu etmiyor mu? TFF seçimleri "Erkene alınsın" diye delege ve kulüpler noter huzurunda bir kampanya başlatıldı. Hedef, 130 imza toplayarak seçimli kongreyi bir ay sonra yapmak.



TFF İÇİN NİYE DAHA ÖNCE DÜĞMEYE BASMADINIZ!

Gerekçeleri de şuydu: "Biz Mehmet Büyükekşi'yi istemiyoruz. Temmuz değil haziran başında seçimi yapsın ve gitsin.. Temmuz geç olur. Ligler başlarken yeni bir kaos olmasın." Bu görüşe saygı duymak lazım oncak şunu da sormak gerekiyor... TFF'yi şimdi değil haftalardır istemiyorsunuz, niye daha erken hareket edip düğmeye basmadınız? Neyi beklediniz 8 Nisan'a kadar… Süper Kupa finalini mi? Yerel seçimi mi? Başka bir gizli gündem mi vardı? Sonuçta TFF, 18 Temmuz'u açıkladı.. Artık seçim süreci başladı..



9 TAKIM, TEMMUZ İÇİN İMZAYI KABUL ETMEDİ

Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Konyaspor, Hatayspor, Çaykur Rize, Gaziantep, Kayseri ve Alanyaspor imza kampanyasına destek vermeyi tercih etmiyor. Bu dokuz kulüp "Zaten seçim kararı alındı" diyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş, TFF'ye karşı birlikte hareket ediyor.. Bunun yanı sıra Karagümrük, Kasımpaşa, İstanbulspor, Sivasspor, Adana Demir, Antalya, Ankaragücü ve Samsun da seçimlerin erkene alınmasından yana... Pendik'in tavrı belli değil..



WHATSAPP YAZIŞMALARI ÖZEL OLMAKTAN ÇIKTI!

Şu ana kadar 130 imzaya ulaşılamadı.. Zaten bu imzaları toplamakla da iş bitmiyor.. Kongrede seçim kararı için de ayrı bir oylama olacak.. Tabi bir de alt ligler var. Onları hesaba katmıyorlar... Kulüpler Birliği'nin hedeflerine ulaşması için adı gibi birlik olması gerekiyor.. Whatsapp grubuna Mecnun Otyakmaz, "Mehmet Büyükekşi ile konuştum, aday olmuyor" diye mesaj atıyor.. Ve bu satırlar dışarıya sızıyor.. Varın siz düşünün birliği... Çok sayıda adayın adı geçmeye başladı. Yakında rakam 10'u bile bulur. İçlerinde değerli isimler var... Beklemek lazım, daha erken...



Dünyada ve özellikle de futbolda huzurun ve bereketin olduğu bir bayram dilerim..