Türk futbol kamuoyu, bugün Fenerbahçe'nin yapacağı olağanüstü genel kurula kilitlendi. Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli takımı ligden çekmek için yetki istiyor ve bu konuda hiç geri adım atmıyor. Daha önce Türk futbol tarihinde böyle bir olay yaşanmadı. Fenerbahçe camiası da günlerdir böyle bir yetkinin doğru olup olmadığını tartışıyor… Herkes kendine göre bir muhasebe yapıyor ve iş içinden çıkılmaz bir duruma geldi. Asıl önemlisi, futbol takımı da bunu istemiyor. F.Bahçe'nin futbolcuları, önceki gün başkana bunu açık açık söyledi. Konu derin ve önemli. Bu yetki bugün verilir ama F.Bahçe, asla bir alt lige düşmek gibi karar alamaz.. Bunu Koç da yapmaz..



URFA'DA BAYRAM HAVASI VAR!

Ben şimdi insani bir olaya değinmek istiyorum. Süper Kupa Finali, 7 Nisan'da Peygamberler şehri Şanlıurfa'da oynanacak. Maçın tarihi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak kararıyla belirlenmişti. Yeri de onların isteğiyle deprem bölgesi olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu, Urfa olarak açıkladı. Bu Süper Kupa Finali'nin ezeli rekabetin dışında çok büyük manevi özelliği var. Çünkü tribün gelirleri depremzedelere bağışlanacak. Beklenen rakam da 30 milyon TL civarında… Ayrıca finalin Şanlıurfa'da oynanacağının açıklanmasının ardından hem şehirde hem de çevre il ve ilçelerde büyük sevinç yaşandı. Özellikle esnaf, bayram havasına erken girdi.



ERTELEME TEKLİFİ REDDEDİLDİ!

Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek finale yükseldiği için tarihin ertelenmesini istedi ama yoğun maç programı, EURO 2024 hazırlıkları (takımımız kampa girecek lig biter bitmez) ve Galatasaray da sıcak bakmayınca erteleme olmadı. Hatta TFF, Fenerbahçe'ye resmi bir yazı göndererek rövanştan önceki Karagümrük maçını "Erteleyelim" dedi. Fenerbahçe ise sürpriz bir yanıt verdi: "Biz Karagümrük maçını oynayacağız. Galatasaray maçını erteleyin." İstanbul'da oynanacak rövanş öncesi Karagümrük karşılaşmasının ertelenmesini istememek yönetimin kararı mı, İsmail Kartal'ın kararı mı, açıkçası merak ediyorum.



ŞAKA MI YAPIYORSUNUZ!

Konu böyle derin ve önemli iken 3 gün önce Ali Koç, "Süper Kupa Finali için plan yapmayın. Bilet almayın. Seyahat planı yapmayın" dedi. Şanlıurfa uçak biletleri günler önce bitti. Final açıklanalı 41 gün oldu. Oteller doldu… Şaka mı bu? Depremzedelerin yaralarına maddi ve manevi bir nebze derman olacak bir organizasyon için bu açıklamayı yapmak doğru mu? Finali oynarsın ya da oynamazsın, gidecek taraftar zaten uçak biletini aldı, otelini ayırttı… Çoluk çocuğu ile organizasyon bile yaptı. Bölge insanı bekliyor.. Esnaf, bütün hazırlıklarını tamamladı. Çocuklar hayallerini süsleyen futbolculardan imza almak için otelin önüne kamp kuracak. Maddi olarak çıkarır, parayı verirsiniz. Ya işin manevi tarafı? Yaraları el birliği ile sarmak gerekmez mi? Biraz empati, biraz sağduyu...