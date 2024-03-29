Fenerbahçe camiası sokakta, yemekte, iftarda, toplantıda, kısacası her yerde "Ligden takım çekilsin mi çekilsin mi?" konusunu tartışıyor. Ali Koç'un gündeme getirdiği bu mesele açıkçası tam destek görmedi. Önceki akşam bir iftarda yaşananları sayfanın alt tarafında okuyacaksınız… Ben size farklı bir ortamda toplantıda yaşananları biraz anlatayım. Çok önemli detaylar var burada da çünkü... Koç'un 2 Nisan'daki olağanüstü kongre öncesi camiadaki nabız yoklamaları sürerken, şu anki yönetimin yüzde 65'ini oluşturan 1907 Fenerbahçeliler Derneği de durum değerlendirmesi yaptı. 100'er üyenin katılımıyla 2 gün boyunca yapılan toplantılarda ağırlıklı olarak ortaya konan görüşler dikkat çekiciydi. "Ligden çekilmek intihar olur" görüşü aslında bu toplantıyı özetleyen en kilit cümle... Genel olarak 100 üye diyor ki, "Biz Ali Koç'a ligden çekilme yetkisini verelim ama kullanmamasını isteyelim. Böylece yönetime olan desteği de göstermiş oluruz..." Ayrıca şu tespitler yapılmış:

Uğrayacağımız maddi kayıpları ve marka değer düşüşünü iyi hesaplayalım. Bu detay çok kritik...

Galatasaray'a tepki gösterelim derken onların ekmeğine yağ sürmeyelim.

Toplantıya katılan önemli isimlerden biri Turgut Yılmaz (Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın kardeşi) önemli bir çıkış yapmış. Turgut Yılmaz'ın "SPK mevzuatına oldukça hakimim, şu anda kulübün yüzde 30'u halka açık durumda. Hisse sahipleri dava açarlarsa, kulübün ödemek durumunda kalacağı tazminatın altından kimse kalkamaz" şeklinde konuşması büyük destek görmüş.

Ligden çekilme fikrine genel olarak soğuk bakıldığı toplantıda, Ali Koç'u temsil eden üyeler ise, "Başkan bu yetkiyi alamazsa, istifa edecek" demişler… Bu iş nereye varacak bakalım. Fakat sokaktaki insan da dahil Fenerbahçe'nin yüzde 60'ı bu işe destek vermiyor şu anda... Başkanın "İstifa ederim, bırakırım" resti gerçekse bu kongre üyelerine karşı hoş olmaz.. Sonuçta karar ne çıkarsa çıksın herkes saygı duymalı. Ayrıca sayın başkan medya ile buluşmasında her adımı attıklarını SPK, sponsorluklar, tazminatlar, işin ekonomik yapısıyla ilgili görüşmeler yaptıklarını da anlattı.. 2 Nisan'da yetki almadan bunları konuşmak hamle yapmak doğru mu? Karar sizin...







SEVKLERİ SEÇİME MALZEME YAPTINIZ BRAVO SİZE!

Trabzonspor-Fenerbahçe arasındaki olaylı maçın ardından uzun bir zaman geçti... Haklı olarak spor kamuoyu sevkleri bekliyor. Günler geçtikçe de bir stres birikmesine neden oluyor... Bir de buna kulüp temsilcileri ve özellikle de Galatasaray katılınca sosyal medya da coştu, TV yorumcuları da. Onlara göre TFF seçimleri bekliyor!. Ne alaka yahu! Sevklere göre seçim sonuçları mı belli olacak. Gerçekten buna inanıyor musunuz, yoksa ortalığı karıştırmak için yeni bir hamle mi bu! Hukuk Kurulu başkanı ve ekibine Allah kolaylık versin gerçekten... Elde; 1 - Yayıncı kuruluş görüntüleri. 2- Yarı otomatik sistem görüntüleri. 3- Stat güvenlik görüntüleri. 4- Soyunma odası ve tünel görüntüleri. 5- Taraftarların çektikleri görüntüler. 6- Sosyal medyada paylaşılan yüzlerce fotoğraf. 7- Profesyonel çekilen fotoğraflar. 8- Kulüp çalışanlarının, saha içindeki çalışanların çektiği görüntüler var. Şimdi bu görüntülerin üzerine yenileri çıkıyor. 10 kişilik ekip günlerdir bu görüntüleri izliyorlar, raporları okuyorlar. Gelinen noktada çalışmaların yüzde 80'i bitmiş... Mesela x bir oyuncuyla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıkıyor, tekrar değerlendirme yapılıyor. Konuyla ilgili de Trabzonspor'a ve Fenerbahçe'ye bilgi veriliyormuş. Durum bu iken tıklanma alayım diye konuları abuk sabuk yerlere getirmeyin.