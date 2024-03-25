En çok sevilen, ilgi duyulan, iddia taşıyan kulüp Fenerbahçe’dir. Sorun da bu zaten. Yıllardır süren, son dönemde zirveye ulaşan hakem, PFDK kararları ile uğraşıyorlar. Ne zaman başlarını yukarı kaldırsalar, “Hakem kararları” ile geriye çekiliyorlar





Fenerbahçe, Türkiye'nin neresine giderse gitsin en çok ilgi ve sevgi gören kulüptür. Ali Koç diyor ki; bize karşılar! Oysa bir oyuncudan imza almak için bile sevgi gösterileri görüyoruz. Siz Koç'un bu sözlerini samimi buluyor musunuz?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Karşılar" dediği kısım taraftarlar değil, sistemi kuranlar. Yoksa Türkiye'nin takımıdır Fenerbahçe… En çok sevilen, ilgi duyulan, iddia taşıyan kulübüdür. Sorun da bu zaten. Yıllardır süren, son dönemde zirveye ulaşan hakem, PFDK kararları ile uğraşıyorlar. Ne zaman başlarını yukarı kaldırsalar, "Hakem kararları" ile geriye çekiliyorlar. Kimsenin almadığı cezalar Fenerbahçeli oyunculara veriliyor.









2 NİSAN'A KADAR ADALET HİSSETTİRİLMELİ



Yıllarca Fenerbahçe muhabirliği yaptınız, daha sonra yazar olarak da kaleme alıyorsunuz… F.Bahçe'nin ligden çekilme kararı destek de buldu tepki de gördü. Sarı-lacivertli yönetim ne planlıyor sizce?

Ali Koç, 2011'den beri süre gelen "yalnızlık" sürecini daha sert cümleler ile dillendirdi sadece. O, göreve gelmeden önce Aykut Kocaman'ın açıklamaları da var benzer şekilde; "Birileri ceza kararı verdi ve bunu bir türlü bitirmiyorlar" demişti. Taraftarlar "öfkeli", Genel Kurul da taraftarlardan oluşacak. Böyle bir karardan kimsenin kazancı olmayacağının farkındalar. En iyi takımı da kursalar, birileri önlerini kesiyor, birilerinin önü açılıyor. Kimse "Aptal" değil. 2 Nisan'a kadar F.Bahçe Genel Kurulu'na "adalet" hissettirilmezse, her şey olabilir. Kaybedileceklere bakıldığında hiçbir yönetim "Düşme" kararı veremez ama Ali Koç servetini bu kararın emrine veriyor.



DÜĞÜM SEYRANTEPE'DE ÇÖZÜLECEK



Şampiyonluk yarışında sekiz final maçı kaldı. Ligden çekilme tartışmalarını bir kenara bırakırsak hem G.Saray hem de F.Bahçe adına nasıl bir tablo bekliyorsunuz?

Djiku'nun L'Equipe'e verdiği röportajdaki "Sekiz finalimiz kaldı. Hepsini kazanacağız" cümlesi çok önemli. Fenerbahçe oyuncuları hedefe, her şeyden önce birbirlerine inanmışlar. Kalan maçlarını kazandıklarında şampiyon olacaklarını biliyorlar. Muhtemelen Galatasaray'da da aynı durum yaşanıyor. Düğüm Seyrantepe'deki derbide çözülecek. Trabzonspor maçı bu yüzden çok önemliydi. Eğer Fenerbahçe puan kaybetseydi fark 4-5 puana çıkacak ve derbinin anlamı kalmayacaktı. Herkes olayları konuşuyor, Halil Umut Meler'in maçı devam ettirmesi, son dakika golü olmasa bu durumu yaratacaktı.









19 MAÇTIR YENİLMİYOR19



Avrupa'da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Olympiakos ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, ligde de zirve yarışını sürdürüyor. Tam 19 müsabakadır bileği bükülmeyen Kanarya bu süreçte 15 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.



HİÇBİR OYUNCUYA BİR DAKİKA BİLE OLSA CEZA VERİLEMEZ...



Fenerbahçe, Trabzonspor maçında yaşanan olaylardan dolayı kendilerinin ceza almasının adaletsizlik olduğunu vurguluyor. Ama kamuoyunda tartışmalar büyük. Siz Fenerbahçeli oyuncuların yaptıkları eylemden dolayı 'yumruk-tekme' cezası alması gerektiğini düşünüyor musunuz yoksa tamamen bir savunma olarak mı bunu görüyorsunuz?

PFDK veya Tahkim, tarihi bir kararın eşiğindeler. Aslında ne gibi cezalar açıklayacağını hemen söyleyebiliriz. Bugüne kadar bizi yanıltmadılar. Fenerbahçeli oyunculara da ceza verecekler. Oyuncular kazanmanın sevincini kutladılar ve sahaya giren taraftarlar onlara saldırdı. Korkmadılar, kaçmadılar. Bunlar 20'li yaşlarında, fizik olarak en iyi durumdaki gençler. Bir kişiye dört–beş kişinin saldırdığı bir ortamın içinde kaldılar. Bu karmaşada, "Sen neden taraftara vurdun?" denmez, "Taraftarların o sahada ne işi vardı?" denir. Değil maç, hiçbir Fenerbahçeli oyuncuya bir dakika bile ceza verilemez.









TROLLERİ SUÇ ÖRGÜTLERİ ORGANİZE EDİYOR



Ülke futbolunda en büyük sorunun troll hesaplar olduğunu düşünüyorum. Bu kadar tartışmanın, gerilimin en büyük nedenlerinden biri sosyal medyada söylenenler ve yazılanlar. Buna katılıyor musunuz?

Elbette. Bu trollerin de kulüpler dışında, suç örgütleri tarafından organize edildiklerini düşünüyorum. Ülkeyi takım taraftarlığı üstünden kutuplaştırıp, insanları birbirlerine düşman etmeye çalışıyorlar ve başarılılar. Eleştiri veya yorum dışında, karşı tarafı incitip, kavgaya çeken paylaşımları Savcılar dikkate almalı. Yoksa Trabzon'daki olaylar "Ön sunum" olur, Galatasaray– Fenerbahçe maçında da faciayı yaşarız.



MİLLİLERİN ÖZ ÖZGÜVENİ DAHA DA ARTAR



Milli takımımız genç bir jenerasyona sahip. Avrupa Şampiyonası'nda favori takımlardan biri olarak görülüyoruz.. Önümüzde iyi bir hazırlık dönemi var… Macaristan maçını takip ettiniz, sizce kadroyla ilgili neler yapılabilir?

"Maşallah" diyerek başlayalım; çok iyi bir takımız. Macarlar, Avrupa'nın yükselen takımı. Rakip sahada olmalarına rağmen, oyunu eğip–bükmeden, tamamen kendi kontrollerinde geçirdiler. Çok kaliteli ve olgun oyuncularımız var. Ön tarafımız göz kamaştırıyor. Sakatların da gelmesiyle, problem çözme kapasiteleri de artacak. Bu maçlarla öz güvenleri gelişiyor. Daha da iyi olacaklar. Milli Takım'dan çok umutluyum.



BİZİM FEDERASYON TAKIMLARINI NİYE KORUMUYOR



31. haftada F.Bahçe 3 Nisan Çarşamba Adana Demirspor'la, G.Saray 2 Nisan'da Hatay ile karşılaşacak. Sosyal medyaya bakarsak yine G.Saray'a kıyak yapılmış, F.Bahçe ise cezalandırılmış algısı var. Oysa maçın tarihini F.Bahçe istemiş, TFF de yapmış.. Çünkü kongresi var. Yorumunuz nedir buna? Bu maçın tarihi çok önemli değil. 7 Nisan'daki maç neden ertelenmedi?

Yunan Federasyonu takımlarını koruyor, bizimki neden yapmıyor? 2013'ten sonra yine F.Bahçe geldi Avrupa'da yarı final kapısına, oynayabileceği en zor maça çıkartılıyor. Üstelik fikstür maçı değil. F.Bahçe Yönetimi, Genel Kurul'u, dolayısı ile F.Bahçe 'nin ligdeki pozisyonunu daha çok önemsiyor demek ki. Herkes yangına benzinle gidiyor. Kaosun kapısını çalıyorlar.