Yaşanan olaylar nedeniyle güzel şeyleri ıskalıyor, tadını çıkaramıyoruz. Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'da 27 km yüzerek Cook Boğazı'nı geçti ve müthiş bir başarıya imza attı. Hem de gece ve 13 derecede 7 saat 21 dakika kulaç atarak… 23 yaşındaki sporcumuz daha önce de Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk kadın ünvanına da sahip. Kendisini tebrik ederim. Futbol Milli Takımımız EURO 2024 hazırlıkları çerçevesinde Macaristan ve Avusturya ile iki önemli test maçına çıkacak. Gençlerimiz pırıl pırıl, heyecanımız büyük. Gel gör ki milli heyecanımız da bu kaosun arasında kayboldu.









DAVETE İCABET SÜNNETTİR!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi önceki gün futbol ailesine bir iftar verdi. Ülkede futbol korku filmine döndü. Başkanların açıklamaları gerilimi had safhaya çıkardı.. Ramazan ayının feyzini ve bereketini yaşayacağımız bugünlerde, insanlar arasında güzelliklerin yaşanması, hiç kuşkusuz hepimizin en büyük dileğidir. Hoşgörü, saygı, sevgi ve paylaşım... Bu iftara Fenerbahçe Başkanı Ali Koç (Fenerbahçe'den katılım olmadı) ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek (İkinci Başkan Metin Öztürk temsil etti) katılmadı. Gönül isterdi ki Süper Kupa finali ve son yaşananlardan sonra iki başkan camialarına ve futbol ailesine masada yan yana oturarak güzel mesaj verseydi. Önemli bir fırsat kaçtı. Üstelik davete icabet sünnettir.



TALİMAT NE DİYORSA O CEZALAR VERİLMELİDİR!

Trabzonspor-F.Bahçe maçında yaşanan kötü olaylar sonrası çok şey yazıldı, çizildi, konuşuldu... Adalet seri bir şekilde hareket etti, gözaltına alınanlardan 5'ini tutuklandı. Yargı süreci devam ediyor. Diğer taraftan TFF Hukuk Kurulu, hâlâ sevkleri açıklamadı. Çünkü elde çok sayıda görüntü ve fotoğraf var. Hepsi en ince detayına kadar inceleniyor. Pazartesi gününe kadar sevkler açıklanacak. Salı günü de PFDK kararını verecek. Kamuoyunda özellikle Fenerbahçeli bazı futbolcuların sevkin içinde yer alıp almayacağı konusunda ciddi bir tartışma var. Bazı oyuncular meşru müdafa haklarını kullansalar da özellikle Oosterwolde'nin yerde etkisiz halde yatan taraftarın kafasına kramponuyla vurması affedilebilir bir hareket değil!. Ya beyin travması geçirseydi. Trabzonspor yaptığı toplantıda cezayı hak ettiklerini açıkladı. Fenerbahçe ise "Oyuncularımıza ceza gelmesini kabul etmiyoruz" düşüncesinde. Bu olayda yapılacak incelemenin sonunda kim hangi cezayı hak ediyorsa verilmeli. Adalet için bu şart.. Yoksa vicdanlar yaralanır, tartışmalar büyür..