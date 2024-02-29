İkinci defa VAR kayıtları açıklandı bu hafta… En çok merak edilen Fenerbahçe- Kasımpaşa maçının son dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu idi. Kayıtları dinlerken VAR hakeminin bir orta hakemi açık ve net bir şekilde yönlendirdiğine tanık olduk. Özellikle VAR'daki isim Erkan Engin'in, "Hayır direkt eline geliyor. Direkt eline geliyor" cümleleri VAR protokolüne uymayan sözler… Hakem Cihan Aydın'ın telaşı, ses tonundaki paniği ve sonrasında penaltıyı verişi... Ben de hakem olsam ve VAR benimle böyle bir konuşma yapsa ve görüntü gösterse penaltıyı verirdim. Aslında Erkan Engin, VAR'a çağırmadan kararını Aydın'a bildirseydi direkt penaltı diye. Çok yanlış bir konuşma ve iletişim olmuş. Cihan Aydın'ı yakmışlar özetle. Bu konuşmaları 10 yabancı gözlemci hakem bir nota çevirsin. VAR hakemlerinin performanslarını da mercek altına almak lazım değil mi?









İhaledeki sorun!

Futboldaki skandal tartışmalar insanın seyir zevkini kaçırırken, yayın ihalesinin akıbeti ise hâlâ belli olmadı. Zarflar açıldı, yorumlar yapıldı, rakamlar görüldü. Bugün-yarın ihaleyi kimin aldığı açıklanır herhalde. Kulüpler Birliği'nin memnun olmadığı konular var... Özellikle ödemeler için. TFF orta yolu bulmaya çalışırken paranın döviz mi yoksa TL olarak mı ödeneceği belirsiz. Kulüplerin hayalindeki rakam 150 milyon dolar (4 milyar 650 milyon TL)! Bakalım sonuç ne olacak? Gözler Saran Group ve beIN SPORTS'ta...









9 maddede İcardi olayı

İcardi meselesini daha 2 gün önce A'dan Z'ye detaylarıyla yazdım. Fakat bu konudaki bilgi kirliliği kadar cehaletin de ne kadar büyük seviyede olduğuna tanık oldum. Şimdi önce olayı bir daha özetleyelim:

1- Ankaragücü-Galatasaray maçında Mauro İcardi'nin çirkin bir harekette bulunduğuna dair sosyal medyada haber ve görüntüler ortaya çıktı.

2- Galatasaray bunlar için 'montaj' derken, özellikle Fenerbahçe tarafı 'ceza almalı' dedi.

3- Ankaragücü, TFF'ye başvurdu ve İcardi'nin ceza almasını istedi.

4- TFF Hukuk Kurulu soruşturma başlattı ve maçın tüm görüntülerini beIN SPORTS'tan talep etti.

5- Kurul, İcardi'nin bu hareketi yaptığını belirledi.

6- PFDK'ya oyuncuyu tedbirsiz olarak sevk etti.

7- Galatasaray, İcardi için bir savunma yazısı kaleme aldı ve bunu 48 saatinin bitmesine az bir süre kala pazar gecesi TFF'ye yolladı.

8- Pazartesi günü sabahı PFDK toplandı ve İcardi'ye 1 maç ceza verdi. Oyuncuya atılan şu şişelerini tahrik olarak analiz edip cezada üçte 1 oranında indirime gitti (12. maddeye göre).

9- G.Saray, Tahkim Kurulu'na hemen başvurdu. Kurul pazartesi günü öğleden sonra toplanıp cezayı onadı.



İyi ki gazeteler varİyi

Türkiye'de habercilik ve özellikle futbol gündemi son yıllarda sosyal medya bataklığının içinde gittikçe çamura batıyor. Gazetecilikte haber üretilirken ölçülüp, biçiliyor, her satırına titizlikle dikkat ediliyor. Kamuoyunun haber alma hakkına saygı duyan birim sorumluları, muhabirler, editörler adeta bir aşçı titizliğinde mutfağa girip en lezzetli, en şık yemeği huzura getirmek için canla başla çalışıyor. Hayatında bir paragraf haber yazmamış kişiler, sosyal medya veya dijital medyada sorumsuzca atıp tutuyor. Teknolojinin hızıyla yalan satmak, manipülasyon yapmak çoğu kişinin mesleği olmuş. Yazılı basın ise gazeteciliğin etik ve ilkelerini ayakta tutuyor, medyaya yön veriyor. Amigoluk yapmıyorlar, yalanla cirit atmıyorlar. Eksikler yok mu? Tabii ki var... Ancak her şeye rağmen iyi ki gazeteler var...