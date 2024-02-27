Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından sosyal medyaya düşen Mauro İcardi'nin fotoğraf ve videoları sonrası büyük bir tartışma yaşandı. Arjantinli futbolcunun uygunsuz hareketi için kamuoyu da ikiye bölündü: 1-Montaj, 2-Montaj değil. Sonuç itibarıyla Ankaragücü de devreye girerek TFF'ye başvurdu ve resmi süreç başladı. Yani Hukuk Kurulu, Ankaragücü'nün resmi başvurusunun ardından olayın üzerine gitti. Ne hakem ne de temsilci raporlarında İcardi ile ilgili bir satır yok. Hukuk Kurulu, VAR olmasına rağmen birçok görüntüyü incelemeye başlıyor ve yayıncı kuruluştan da görüntü istiyor. Yapılan inceleme sonrası İcardi'nin fiili olarak eylemi tespit ediliyor. Buraya dikkat... Galatasaray Kulübü'ne bir yazı yazarak savunma istiyor. Savunma süresi olan 48 saati Galatasaray sonuna kadar kullanıyor ve sürenin bitmesine 1 saat kala savunmayı pazar gecesi TFF'ye yolluyor. İcardi, "İçlik giydim ve bunu da maç içinde 3-4 defa düzelttim" diye savunma veriyor. PFDK da toplantıyı pazartesi günü yapıyor ve 1 maç ceza veriyor. Normalde 41. maddeden sevk yapılıyor yani en az 2, en çok 5 maç ceza alması gereken İcardi'ye PFDK tahrik indirimi yapıyor, kendisine su şişeleri atıldığı için. Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinin 2 numaralı maddesine göre, "Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir." Bundan dolayı İcardi'ye indirim uygulanıyor. Özeti şu: "İcardi'nin eylemi yaptığı tespit ediliyor ve sevk yapılıyor. PFDK, tahrik indirimi ile 1 maç ceza veriyor." Ben bu satırları yazarken Tahkim Kurulu da toplanmıştı ve akşam 17.30 sıralarında ceza onandı. Bir futbolcu çirkin bir eylemde bulunuyorsa, cezasını kim olursa olsun çekmeli. Ama somut delillerle. Kamuoyu da buna inandırılmalı.



VAR KAYITLARI TATMİN EDECEK Mİ!

Türkiye'nin bugün gözü kulağı TFF'nin açıklayacağı VAR kayıtlarında olacak. Özellikle Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının olay pozisyonu için... Uzatma dakikalarında Fenerbahçe lehine verilen penaltı günlerdir konuşuluyor. Eski hakemlerin konuyla ilgili genel yorumu şuydu: "VAR, protokol gereği bu pozisyonda hakemi izlemeye çağıramaz. %100 kanıt ve ispat yok! Hakem, akışta penaltı vermediyse oyun devam etmeliydi." Şimdi maçın orta hakemi Cihan Aydın ile VAR hakemi Erkan Engin arasındaki pozisyon konuşması bugün akşam 20.00'de yayınlanacak.