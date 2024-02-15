Son haftalarda hakem hataları yine çok konuşulmaya başladı. Özellikle Fenerbahçe- Alanyaspor maçının hakemi Çağdaş Altay haftaya damga vurdu. Hataları büyüktü… Muhtemelen zayıf not aldığı için bir süre görev verilmeyecek. Maçın VAR hakemi Erkan Engin de yine başarısız isimlerden biriydi. Süper Lig'de bu hafta çok önemli... Yabancı hakem gözlemcileri mesailerine başlayacak. Bu yabancı hakemlerin ülkeleri Portekiz, Almanya, Hollanda, Kuzey İrlanda ve İngiltere... UEFA'nın eski elit hakemlerinden oluşan bu gözlemci grubunun notları, yeni dönemde hakem puanının yüzde 50'sine tekabül edecek. Yeni dönemde TV gözlemcileri olmayacak.









Stattaki maç gözlemcilerinin hakem puanına etkisi yüzde 30 olacak. VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilen notların toplam nota etkisi yüzde 20. Bu uygulama umarız hataları bitirir. TFF'nin bu radikal kararının fayda ve zararını önümüzdeki süreçte göreceğiz… Bu adımı bir futbolsever olarak destekliyorum.



ERYAMAN'I BIRAK AVRUPA'YA BAK!

Galatasaray bu gece Türkiye için de önemli bir maça çıkacak. Ligimizdeki son tartışmalar yüzünden bir Avrupa gecesi heyecanını daha yaşayamadık. Bir yanda hakem skandalları, diğer tarafta zemin sorunları ve arka arkaya yapılan suçlamalar… Avrupa'ya odaklanmamız gereken bir haftada kısır tartışmaları bir kenara bırakalım.. Galatasaray, günlerdir Ankaragücü maçının nerede oynanacağını tartışıyor. Ankaragücü yanıt veriyor. Kamuoyu da ne olacak diye bekliyor. Sonuç; SABAH SPOR'UN DÜN GAZETEDE duyurduğu gibi maç Ankara'da Eryaman Stadı'nda oynanacak. TFF bu kararı şüphesiz zeminle ilgili aldığı raporlara göre verdi. Temsilcimiz Galatasaray için zor bir gece olacak. Ve biz ülke olarak Avrupa maçlarının önemini anlatamıyoruz… Türkiye, ülke puanı sıralamasında 37.100 ile 9'uncu sırada yer alıyor. Galatasaray'ın bugün Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşma, kritik öneme sahip. 11. basamakta bulunan Çekya, hem bu sene hem de önümüzdeki yıllar açısından en önemli rakiplerimizden. Türkiye'nin en yakın takipçisi ise 35.850 puanlı İskoçya… Şampiyonlar Ligi grup maçlarında sarı-kırmızılılar kaliteli maçlar oynadı ve iyi sonuçlar da aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un Devler Ligi'nde, özellikle Bayern Münih maçlarında sahneye koyduğu cesur ve pozitif futbol Sacha Boey'e rekor bedelle Münih kapılarını açtı. Avrupa sınavları, hem futbolcuların piyasa yapması hem de yüksek satış bedelleriyle borç batağındaki kulüplerimize can simidi... Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bu sezon çok iş düşüyor. Türk futbolunun marka ve prestij değerini, içerideki şampiyonluklar değil Avrupa'da havaya kaldırılacak bir kupa belirler...



KARTAL'A DÖRT ELLE SARILIN!

Fenerbahçe-Alanya maçından sonra tartışılan tek isim vardı; İsmail Kartal... İyi günde de kötü günde de birinci sorumlular ya baş tacı edilir ya da hedefe konulur. Bunlar futbolun doğal kanunu... Ali Koç, başkanlık koltuğuna oturduğundan beri 10 teknik direktör değiştirdi. Bunların içinde yerli de var, yabancı da... Dünyaca ünlü Jorge Jesus bile geldi. Ama hiçbirisi şampiyonluğu getiremedi.









Şimdi Kartal tartışılıyor... Kulüpten herhangi bir ismin tecrübeli hocaya destek açıklaması yaptığını duymadım. Hatta 'Mourinho gelsin' diyenler bile çıktı... Bütün bunların hepsi de F.Bahçe'nin içinden yapılıyor. Yani hocaya sahip çıkması gerekenler... F.Bahçe camiasının yapacağı tek bir şey var; İsmail Kartal'a dört elle sarılmak. Bence ötesi hüsran olur...



FUTBOLUN YENİ İHALESİ NASIL SONUÇLANIR!

Türkiye Futbol Federasyonu, Yayın İhale Komisyonu'nun tekliflerini değerlendirmek için dün toplandı. Bir süredir bu komisyon biraraya geliyor ve analizler yapıyordu. Teklifler artık verildi. Peki nasıl bir rakam ortaya çıkacak? İhale için en yüksek rakamı beIN SPORTS vermiş!. Söz konusu senelik paranın 130 milyon dolar olduğu kulislerde konuşuluyor. Ama buna Kulüpler Birliği ve TFF tatmin olmamış.. Sonuçta da teklifin yükseltilmesi için çalışmalar yapılıyor. Rakamın 150 milyon dolar olması halinde kulüpler ve TFF kanadı mutlu olacakmış. O rakam olur mu bilmem ama eski yayıncı ile hayat devam edecek gibi..