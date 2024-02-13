Kayseri'de çok da tadı tuzu olmayan bir maç izledik. Dikkatimi çeken notları madde madde yazmak istiyorum.

1-Sadece Eryaman Stadı değil ligimizdeki stadyumların yarısından fazlasının zemini kötü. Devlet, güzelim statları yapıyor ama kulüpler milyon Eurolar verdikleri oyuncularına güzel zemin sağlayamıyor. İvedilikle çözülmeli.

2-Beşiktaş; Muçi, Al-Musrati ve Worrall ile camiasına moral verdi.. Kayseri'deki bozuk zeminde yeteneklerini ve potansiyellerini gösteremediler. Özellikle Worrall top kontrolünde zayıf ve yavaş.. Belki ilk defa hayatında böyle bir zeminde oynadı. Bana Beşiktaş'ta fark yaratacak bir oyuncu gibi gelmedi.

3-F.Bahçe ve G.Saray'ın beklerinden aldığı hücum katkısına bir bakın… Trabzonspor'un yeni transferi Meunier, iki maçta iki asist yaptı. Ama Beşiktaş'ta bu mevkilerden bir katkı yok.. Ne Onur ne de Bakhtiyor hücuma destek veriyor. Bu, Beşiktaş'ın öndeki dörtlüsüne kendi aralarında işi bitirme mecburiyeti getiriyor. 4 kişi, 9 kişilik defansa ne yapabilir!

4-Al-Musrati bölgesinde marka bir isim. Ayağı temiz, iyi bir orta saha oyuncusu. Beşiktaş'a faydalı olacağına inanıyorum.

5-Muçi, ilk maçında iyi bir kumaş olduğunu belli etti. Ancak Santos sağ kanatta oynatıp dizginledi… Aynı tercihi bir önceki maçta da Semih'e yapmıştı. Ghezzal ve Rashica yok. Ancak ne Muçi ne de Semih sağ kanatta oynar..

6-Burak Yılmaz cesur oynattı. 14 hücum geliştirdiler. Son vuruşlarda doğru yapsalar rahat kazanırlardı.

Sonuç; Beşiktaş yarışta yok. Taraftarın bu sezondan beklentisi yok. Ama gelecek için hayaller kuruyorlar. Bu hayallerini Santos, gerçeğe dönüştürebilir mi bu konuda kafamda soru işaretleri var..