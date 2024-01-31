26. haftadan itibaren yeni puanlama sistemi devreye girecek. Portekiz, Almanya, İngiltere, K.İrlanda, İspanya gibi ülkelerden 10 eski ve ünlü hakem, notların yüzde 50’sini verecek. Stattaki gözlemci yüzde3 0, 119 kişiden oluşan anket ekibiyse toplam nota yüzde 20’likb ir etki yapacak

MAÇLAR BİTİNCE LİNK ATILACAK!

Sahadaki hakemlerin notlarında TFF, MHK ile beraber devrim niteliğinde bir karara imza atıyor. ÖNCE ESKI NOT SISTEMINI HATIRLAYALIM;

Sahadaki hakemin performansını iki gözlemci yüzde 35'er olarak belirliyordu. Bunlardan biri stattan maçı izleyen, diğeri televizyondan karşılaşmayı seyreden gözlemciydi. Yüzde 30 da maçın tartışmalı 5 pozisyonu için tüm gözlemcilere gönderilen ankete verilen oydu. Bu puanlama sistemi değişecek. 26. haftadan itibaren yeni uygulama şöyle olacak; 10 yabancı eski hakem, gözlemci notlarının yüzde 50'sine etki edecek. Bu ünlü hakemler İngiltere, Portekiz, Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, İspanya gibi ülkelerden olacak. Maça giden gözlemci yüzde 30, TFF bünyesindeki gözlemcilerden oluşan 119 kişinin anketiyle verilecek notların etkisi yüzde 20 olacak. Maçlar bittikten sonra yabancı 10 gözlemciye karşılaşmaların linkleri atılacak. Daha sonra onlardan rapor istenecek. Sistem böyle çalışacak. Eski sistemde karşılaşmayı televizyondan izleyerek hakem notlarına yüzde 35 katkı veren gözlemcilerse artık sadece hakemlere koçluk yapacak. Hafta içinde buluşup, beraber maç izleyip pozisyonlar üzerinden bire bir analizler gerçekleştirecekler.







YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ HATALARI AZALTTI

TFF, yeniliklerine devam ediyor. Özellikle yarı otomatik ofsayt sisteminin devreye girmesiyle hataların azalması, karar sürelerinin kısalması, son haftalardaki maçlarda dikkat çeken konulardan biriydi. TFF Başkan Vekili, FIFA-UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Riva'da sistemin işleyişiyle ilgili bilgiler verdi. Şu ana kadar sistemin uygulandığı 20 statta olağanüstü durumlar (sis, kar, aşırı yağmur, iki futbolcunun bedeninin yapışık olduğunda tek kişi olarak algılanması) dışında bir sorun yaşanmadığı belirtildi. Hakemler de yeni teknolojik uygulamadan memnun oldukları, karar aşamasında kendilerine sistemin yardımcı olduğunu ifade ettiler. Sistem 10 sabit kamera ile futbolcuların 29 farklı bölgesinden işaretlenerek çalışıyor. Bu esnada VAR hakeminin, her biri 3-4 saniyeye denk gelen 4-5 onayı gerekiyor. Yani dünyada ortalama 70 saniyeyi bulan ofsayt kararı, yarı otomatik sistemle 20-25 saniyeye düşüyor.







DÖRT FARKLI RENK UYARI VERİYOR

Yarı otomatik sistemde futbolcuların yakınlığı, uzaklığı gibi kriterler ekranda 4 farklı renkle uyarıyı veriyor. YEŞİL; futbolcular yakın ama ofsayt değil, TURUNCU; futbolcular birbirine yakın ama ofsayt, MAVİ; ofsaytta oyuncu var ama top ona gelmiyor, KIRMIZI; net ve açık bir ofsayt.



KONUŞMALAR YAYINLANACAK AMA…

Merak edilen diğer bir konu VAR konuşmalarının yayınlanması… Bununla ilgili test çalışmaları yapılmış... Önümüzdeki günlerde maçlardan sonra kamuoyunun merak ettiği VAR odası ile hakem arasındaki görüşmeler açıklanacak. Ama sadece tartışmalı pozisyonlar.. Konuşmanın bütününün yayınlanması söz konusu olmayacak.



KULÜPLER BİRLİĞİ 2 FUTBOL FEDERASYONU 3

MHK'nin yapısıyla ilgili değişikliklerde son aşamaya gelindi. Yeni yapıda hakem atamalarında TFF'den 3, Kulüpler Birliği'nden 2 olmak üzere 5 kişilik bir konsorsiyum kurulacak. Bu 5 kişilik kurul; hakemlerin idaresi, atanması, puanlanması, klasman gibi konularda karar verecek. Ancak Kulüpler Birliği adına görev yapacak olan iki üyenin herhangi bir kulüpte çalışmaması gerekiyor.







VAR'LA SAHA ARASINDA ASLA BİR KISKANÇLIK YOK!

VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun'a şu soruyu sorduk: "Sahadaki hakemlerle birbirinizi kıskanma, tecrübe, kıdem gibi konularla ilgili yaşadığınız sıkıntılar oluyor mu?.. Bu iddialar doğru mu?" Yanıt: "Bunların hepsi hakem camiasını yıpratmaya yönelik. Biz beraber çay da içiyoruz, yemek de yiyoruz. Hayatı da paylaşıyoruz. Biz VAR hakemi olarak sahadaki isim kim olursa olsun ona objektif, net deliller sunarız. Verdiği karara asla karışmayız."



ELEKTRONİK BİLET DEVAM EDECEK

Elektronik bilet uygulaması da son zamanda çok tartışılıyordu. Özellikle kulüpler bunun kaldırılmasını istiyordu ancak TFF, mevcut uygulamanın devamı yönünde karar aldı.