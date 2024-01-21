Trabzon'da haftanın en önemli maçlarından biri oynanacak. Karşılaşmanın favorisi Galatasaray… Trabzonspor'un eksiği çok. Ama ne olursa olsun bu bir prestij maçı. Fenerbahçe, Galatasaray'dan önce oynayarak bu büyük kapışmanın sonucunu bekleyecek. Samsunspor karşısında sarılacivertli takımın bir sürpriz yaşayacağını düşünmüyorum. Yani Karadeniz'deki maç başladığı zaman Galatasaray ile lider arasındaki puan farkı 5 olacak… Bu illa ki Galatasaray'da bir strese neden olacaktır. Ama iki takımın kadro kalitesi arasında büyük fark var. İcardi'nin sahada olacağını düşünüyorum. Çünkü alternatifi yok. Mertens, Torreira ve Kerem Demirbay üçlüsüyle orta sahası ağır bastığı için de ağır favorim.. Ayrıca Aslan, ligin en az gol yiyen takımı (11) durumunda. Trabzonspor'da Pepe, Onuachu ve Trezeguet, Afrika Kupası'nda. Denswil de sakat... Ayrıca Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakılması, takımı psikolojik olarak nasıl etkileyecek tahmin edemiyorum. Abdullah Avcı sıkıntılı! Keyifli ama zor bir mücadele bizi bekliyor. Galatasaray kaybederse ve berabere kalırsa yara ağır olur. Trabzonspor kaybederse sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Ben 'kazanan futbol olsun' diyeceğim.



PARALAR İADE EDİLMEMİŞ

Ertelenen Süper Kupa finaliyle ilgili olarak hafta içinde bir yazı kaleme almıştım. Orada Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin depremzedeler için sahaya çıkıp, kazanımlarını da bağışlamaları gerektiğini belirtmiştim. Cümlenin devamında şunu da sormuştum, "Arabistan'dan aldığınız 100 milyon TL'yi iade ettiniz mi?" Biraz araştırdım, soruşturdum, iki kulübün de herhangi bir para iadesinde bulunmadıklarını öğrendim. Herhalde önümüzdeki günlerde ödemeyi yapacaklardır.







VOLKAN DEMİREL BIRAKMALI MI?

Ligimizde eşi benzeri görülmemiş bir teknik adam kıyımı yaşanıyor. Şu ana kadar 20 hocanın işine son verildi. Ben her zaman istikrardan yanayım. Fakat bazen takım dipten çıkamıyorsa da kan değişimine %100 ihtiyaç vardır. Bu kadar çok teknik adamın sirkülasyonu ne dünyada ne de Avrupa liglerinde var.. Daha oynayacağımız çok hafta var ve illa ki görevden alınacak ya da istifa edecek isimler de olacaktır. Mesela Hatayspor, Galatasaray'ı yendiği günden beri 9 haftadır 3 puana hasret. Volkan Demirel, büyük travmalar yaşayan takımında özverili bir şekilde görev yaptı ve yapıyor. Lakin takım 'değişim' diye de bağırıyorsa bunu yapmak ve yönetimin önünü açmak lazım. Çünkü Hatayspor çok başarısız bir sezon geçiriyor. İki taraf için de hoca değişimi iyi olur.



BİR NOT!

Volkan Demirel idaresinde en son Galatasaray'ı 2-1 yenen Hatayspor, 2024 yılında henüz galibiyetle tanışamadı. Bu sezon 21 maçta 4 galibiyet-9 beraberlik-8 yenilgi alarak maç başına sadece 1 puan ortalaması tutturdu. Güney ekibi adım adım düşme hattına doğru ilerliyor.