Bu sezonun en çok dalgalanan, en çok yıpranan ve en çok fırtınalardan geçen takımı şüphesiz Beşiktaş… Böyle bir kulübü ayağa kaldırmak kolay değildi. 5 teknik direktör, 2 başkan ve 2 yönetim… Sonda yazacağımı başta yazayım; Fernando Santos, Beşiktaş'a ilaç oldu… Kartal'ın ağır ağabeyi… Beşiktaş oyun olarak çok büyük bir aşama kaydetmedi ama saha kenarında oyuncuların saygı duyduğu bir hoca var artık… Buradaki en büyük sıkıntılardan biri, otorite boşluğuydu. Portekizli teknik adamın verdiği demece bir bakalım; "Bizim stadımızda kimse bizden fazla koşamaz, bizim stadımızda kimse bizden fazla savaşamaz." İşte Beşiktaş'ı, camiayı anlamak buydu. Bu yeni teknik direktörün, Beşiktaş için sarf ettiği bir söz değildi elbette. Daha önce de çalıştırdığı takımlar için ifade ettiği ve taraftarın duymak istediği bir sözdü. Beşiktaş yönetimi, bu sözleri stadın duvarlarına yazmalı. Güzel bir motivasyon olur. Beşiktaş'ın önünde mayısa kadar değerli bir zaman var. 4 maç kazanırsa kupada finale kalabilir. Avrupa bileti almak ve kupa kaldırmak, bu kadar dalgalanmalardan geçen bir takıma büyük hediye olur.







FORMA DEĞERLİ, KAPRİS BİTTİ!

Santos, üç futbolcu talep ettiğini söyledi. 6 numara, 10 numara ve bir de stoper istiyor. Başkan Hasan Arat ve ekibi, bu talebe karşılık verecektir. Oyun olarak da Beşiktaş'ın ileriye giden bir gelişimi var. Bunun en büyük nedeni; kenardaki hocayı görünce topsuz oyunda bile pozisyon alan futbolcular var artık! Yani formanın pahalı olduğunu her futbolcu iyi biliyor.



BİR NOT!

Santos'un gelmesinin etkisiyle son 3 maçta kalesinde gol görmeyen Beşiktaş, istatistiklerde de rakiplerine üstünlük sağladı. Topa %49 ortalamay-ortalamayla hakim olan siyah-beyazlılar, 55 şut la ve 19 isabet değerinden 12 gol bula-bularak %63 başarı yakaladı. Rakibin 8 şutu rak engellenirken 22 hava topu kazanıldı, 37 top çalındı ve 17 pas arasıyla rakibin gelişmekte olan atağı engellendi.



DEPREMZEDELER İÇİN GÖREV SİZİN!

Riyad'daki Süper Kupa Galatasaray ile Fenerbahçe'nin yaşadığı pankart ve tişört sorunu nedeniyle ertelenmişti. İki kulüp, finalin yeni tarihi için ocak ve şubat aylarını kabul etmedi. TFF de bu nedenle bir tarih açıklayamadı. Mart ya da nisan için bir tarih verilebilir. 6 Şubat'ta Türkiye, binlerce insanını kaybettiği depremin yıldönümünü yaşayacak. Keşke o tarihte bir final olsa ve kazanımı da depremzedelere gitseydi. Yine de bu bağışı yapabilirler ki yapacaklarına da inanıyorum. Deprem bölgesini unutmamak lazım. Kulüplerimiz üzerlerine düşeni yaptı, fazlasını yapmaya devam etmeli. Bu arada; Arabistan'dan aldıkları yaklaşık 100 milyon TL'yi iade etti mi Galatasaray ve Fenerbahçe…