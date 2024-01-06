Beşiktaş için ligde evinde maç oynamak zulüm olmuş.. Şüphesiz eksikleri fazla, gençler var sahada. Ama futbol kötü.. Semih'in attığı gol dışında ne var Beşiktaş adına. Eğer Mert o kurtarışları yapmasa skor 5-6'da olurdu.. İç sahada 3 maçta sıfır çekmek de normal değil.. Beşiktaşlı bunu içine sindirebilir mi? Gelinen nokta Beşiktaş için oldukça dramatik. Yeni bir yönetim geldi. Üzerinden 1 ay geçmiş. Aslında kan değişimleri pozitif etki yapardı ama Beşiktaş bırakın canlanmayı, ölü toprağı var üzerinde… 5. teknik adamın yolunu gözleyen siyah-beyazlı takım, bu gidişle 6, 7'yi de bekler. Hani yeni teknik direktör maça gelecekti!. Hani Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'ta sorun yoktu! Böyle bir takıma teknik direktör bulmak kolay iş değil tabii.. Hedefinden kopmuş, lider ile arasında büyük fark olan ve Afrika Kupası'na gitmiş futbolcuları varken kim bu takımın başına geçip kariyerini tehlikeye atar? Dolayısıyla hoca bulmak kolay değil. Hollandalı teknik adam ile ön anlaşma yapılmış ama gelen giden yok. Bunun gerekçesi olarak ekibini hâlâ toparlayamaması gösteriliyor.. Burada asıl önemli olan sportif direktör, yönetim ve başkan olarak ortak bir karar ile teknik adamın belirlenmesi.. Anlıyoruz ki burada da bir sorun var. Biz maça dönersek, alınan skor için sürpriz yorumunu yapmak yanlış olur. İsteyen Kasımpaşa idi ve maçı da kazandı.. Her şeye rağmen maça gelen bir avuç taraftarı tebrik etmek lazım..