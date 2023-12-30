3’lü ortak tavır: Oynamıyoruz!

G.Saray ile F.Bahçe arasında Riyad’daki Süper Kupa maçı iptal edildi. Isınmada giyilecek tişört ile sahaya çıkarken taşınacak "Yurtta sulh cihanda sulh" pankartına Suudi yetkililerin izin vermemesi nedeniyle ortam gerildi. İki kulüp stada bile gelmedi. Müzakerelerden sonuç çıkmayınca TFF, G.Saray ve F.Bahçe tepkisini ortaya koydu

Süper Kupa için önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldik. Açıkçası çok misafirperver bir ortam vardı, heyecan da büyüktü. Stat maça tamamen hazırdı. Dün öğle saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, A Spor'da çok önemli bir açıklama yaptı… Koç, maçla ilgili bazı sıkıntılar olduğunu ve Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözünün İngilizce'sinin yazılı olduğu pankartla sahaya çıkmak istediklerini ancak bunun kabul görmediğini iletti. Bir de oyuncuların ısınırken Atatürk fotoğraflı tişört giyeceklerini ancak bunun da onayının gelmediğini söyledi.







OTELDE KRİZ MASASI KURULDU, BAKAN BAK KATILDI

G.Saray da aynı şekilde ezeli rakibine destek çıktı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Futbol Federasyonu devreye girerek Suudi yetkililerle görüşmeler yaptı. Fakat Suudi Arabistan yetkilileri, bu pankartlar ve Atatürk tişörtleri ile maça çıkılmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi. Bunun üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u, TFF yönetimi ve misafirlerin kaldığı otele davet etti. Toplantıya bir süre sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı ve kriz masası kuruldu. Bir yandan da Suudilerle temasa geçildi.



İKİ TAKIM VERİLECEK KARAR İÇİN OTELDE BEKLEDİ

Biz de bu süreci otel lobisinde nefesimizi tutarak takip ettik. Gelecek haberlere odaklandık. Açıkçası dakikalar geçti, saatler geçti resmi açıklama yapılmadı. Ama maçın oynanmayacağına dair haberler gelmeye başladı. Bu sırada her iki takım da kaldıkları otelden stada hareket etmediler. Fakat maçın görevli hakemleri Abdulkadir Bitigen ve ekibi, stada doğru hareket ettiğinde saatler 18.00'i gösteriyordu. Stada giden arkadaşlarımız, "Burada her şey normal, taraftarlar geliyor, olumsuzluk yok" bilgisini verdi.







'DÜŞÜNCEMİZ NETTİR, GERİ ADIM ATMAYIZ'

Gözümüz kulağımız toplantıdan çıkacak habere çevrildi. Lobide A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, eski F.Bahçeli Dirk Kuyt, eski G.Saraylı kaleci Mondragon, eski milli futbolcular, teknik direktör Mircea Lucescu ve TFF misafirleri beklemeyi sürdürdü. 21.00 civarı açıklama yapılacağı bilgisi geldi fakat edindiğim istihbaratta Suudi Arabistan cephesine TFF yetkililerinin, "Bu pankart, tişört ve saha kenarındaki 100. yıl görselleriyle ilgili düşüncemiz nettir. Geri adım atmayız. Kararınızı bildirin" dediğini öğrendim.



MİLYONLARCA ATATÜRK PAYLAŞIMI YAPILDI

Suudi yöneticilerin de bu isteğe olumlu yanıt vermedikleri kaydedildi. Bu sırada Türkiye'de özellikle kulüplerin Atatürk paylaşımları dünyada büyük yankı buldu. Bütün dünya buraya odaklandı. Beni Türkiye dahil olmak üzere yurt dışından da birçok basın mensubu aradı. Bekleyişimiz devam ederken saat 22.00'de açıklama geldi. Tam bu sırada önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hızlı adımlarla toplantıdan ayrıldı ve açıklama yapmadı. Arkasından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sorulara yanıt vermeden ayrıldı. Ve yapılan açıklamada karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği resmen duyuruldu.







OTELDE KRİTİK TOPLANTI

Otelde yapılan toplantıya katılan G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile F.Bahçe Başkanı Ali Koç son görüşmenin ardından hızlı adımlarla ayrıldı ve araçlarına binerek konakladıkları otellerine gitti.



İŞTE YAYINLANAN BİLDİRİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe uzun süren görüşmelerin ardından ortak bir bildiriyle Turkcell Süper Kupa'nın ertelendiğini duyurdu. Yapılan ortak açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonunun 100. Yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla, Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."







DÜNYA BUNU KONUŞTU

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Turkcell Süper Kupa finalinin ertelenmesi tüm dünyada büyük yankı buldu. İngiliz basınından Mirror, "Suudi Arabistan makamları; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü onurlandırma isteğini reddettiği için Süper Kupa finali iptal edildi" ifadelerini kullanırken, Fransız L'Equipe gazetesi "Riyad'da oynanması planlanan Türkiye Süper Kupası son dakikada iptal edildi" başlığını verdi. İtalyan sitesi Calciomercato da derbinin ertelenmesine geniş yer ayırdı.



ÖMER ÇELİK'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı. Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



İSTANBUL'DA COŞKULU KARŞILAMA

Suudi Arabistan'dan iki kulüp de sabaha karşı döndü. Otelden uçaklarına geçen kafileler, sabah saatlerinde İstanbul'da oldu. G.Saray taraftarı, İstanbul Havalimanı'na gelen takımlarını bağrına basarken F.Bahçeli futbolseverler ise Sabiha Gökcen Havalimanı'nda sarı-lacivertli kafileyi coşkulu şekilde karşıladı.