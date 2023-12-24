Sahada yabancı sınırsız

TFF takımlara iki seçenek sundu: 1- Kadronuza 12 tane yabancı alırsınız, 11 tanesi sahada forma giyer. 2- Eski sistem devam edebilir. Yani 14 yabancı ve 8+3 formülü.. Ortak bir karar alınmadı. Takımların soğuk baktığı play-off konusu ise sıcaklığını kaybetti

BAKAN BAK, TFF VE KULÜPLER RİVA'DA BIRARAYA GELMİŞTİ.

Uzun zamandır Türk futbolunda yabancı sayısı tartışma konusu... Kulüpler Birliği'nin bu konudaki farklı düşünceleri nedeniyle ortak nokta bulunamamıştı.. Süper Lig kulüplerinin bir kısmı, sınırsız yabancı isterken, bir bölümü 8+3 formülünün devam etmesini talep etmişti. Azınlıkta kalan bir grup ise yabancı sayısının 7'ye düşürülmesini istiyordu.







Önceki gün Riva'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı önemli bir zirve yapıldı. Bakan Bey ayrıldıktan sonra kulüplerin görüşmesi devam etti. TFF yabancı sayısı konusunda kulüplere 2 öneri getirdi. 1- Kadronuzda toplam 12 yabancı isim olur. Sahada ise 11 yabancı oynayabilir. 2- Eski sistem devam eder: Toplam 14 yabancı ve sahada ise 8+3 formülü... Önerilerden 1 numaralı seçenek sıcak karşılandı ama resmi bir karar ya da oylama (Kulüpler arasında) yapılmadı. Gündemdeki konulardan biri de play-off oldu. Bir süre önce TFF, Süper Lig takımlarına önümüzdeki sezon için farklı seçeneklerle play-off önerisinde bulunmuştu. Kulüpler play-off'a sıcak bakmadıklarını bildirdiler.









YÜZDE 51 FEDERASYON YÜZDE 49 KULÜPLER!

Türk futbolunun kanayan yarası haline gelen hakem konusu da hem TFF hem de Süper Lig kulüplerinin gündeminde. TFF, kulüplere yeni bir modelden bahsetmiş ve MHK'nin yönetiminde takım temsilcilerinin de olabileceğini iletmişti.







İngiltere ve Almanya'da olan model için kulüplere "MHK'nin yönetim kurulunda yüzde 51 TFF, yüzde 49 sizin temsilcileriniz olsun" teklifi sunuldu. Bu önerinin Kulüpler Birliği tarafından olumlu karşılandığı kaydedildi. Taraflar ilerleyen günlerde bir araya gelerek konunun detayları üzerinde fikir alışverişinde bulunacaklar.