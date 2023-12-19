FIFA kokartı taşıyan eski hakem Ali Palabıyık, temmuz ayında kariyerini noktalamıştı. O günlerde TFF, "23 yıl boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan hakemimiz Ali Palabıyık'a Türk futboluna hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" diyerek bir açıklama yapmıştı. Aradan aylar geçtikten sonra Palabıyık, çeşitli platformlarda Riva'da yaşadıklarını anlatmaya başladı. Bu konuşmaların illaki hepsi özel şeylerdi ama futbol iklimi, 'vur abalıya' olunca Palabıyık da içini dökmeye başladı. İstifa ettikten sonra niye bunları anlatmadı bilmiyoruz!







Palabıyık, yaptığı büyük hatalar ile 4 büyük takımın da istemediği bir hakemdi. TFF sahip de çıktı. Hatta, "Bizim maçımıza vermeyin" diye açıklama yapan kulüpler dahi oldu. Şimdi sözlerinden dolayı destek veren kulüp temsilcileri var!.. Belli ki eski hakemimizin sırtını sıvazlayanlar ve gaza getirenler oldu.. Mesela teknik adamlar, ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlatıyorlar mı? İki kişi arasında geçen özel sohbetlerin paylaşılması meslek etiği olarak uygun değil. Ki söyledikleri yalanlandı ve konu mahkemeye taşındı.



RIZA ÇALIMBAY BIRAKMALI MI? KALMALI MI?

Rıza Çalımbay isteyerek, koşarak Beşiktaş için elini taşın altına soktu. "1 maç da olsa göreve gelmeye hazırım" demişti hoca.. Bugün anlıyoruz ki Başkan Hasan Arat, Rıza Çalımbay ile yola devam etmeyecek. 'En azından sezon sonuna kadar Rıza hoca devam etmeli' diye düşünen bir kesim vardı. Fakat yeni yönetim farklı bir anlayışta. İki tarafa da hak vermek lazım. Ancak büyük bir kariyere sahip olan, Süper Lig'de 628 maça çıkan Rıza Çalımbay ile 2-3 maç üzerinden anlaşma yapmak da hoş değil. Ben hocanın yerinde olsam görevi bırakırım. Mevcut yönetimin de önünü açarım. Yabancı bir teknik adam arayışı uzun zamandır var. Böylesi iki taraf için de hayırlı olur!









BU FOTOĞRAFLARI DAHA ÇOK GÖRMEK İSTERİZ!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, 6 yöneticisi ile Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat'ı kulüpte ziyaret etti, başarı dileğinde bulundu.. İkili, medyanın önüne çıkarak fotoğraf verdi. Çok güzel hareketler bunlar... Kulüpler arasındaki bu tür ilişkilerin her daim olması lazım. Ali Bey; Galatasaray'ı, Dursun Bey de Fenerbahçe'yi ziyaret etmeli mesela... Türk futbolundaki kavga ortamının yumuşaması için bu tür ziyaretlerin kapsamı genişlemeli.



KULÜPLER BİRLİĞİ Mİ, KULÜPLER AYRILIĞI MI?

Kulüpler Birliği'nin TFF'ye karşı savaş başlattığı haberleri 3-4 gündür sosyal medyada yazılıp çiziliyor. Başkan Ali Koç'a bakarsak ne TFF'den ne de başkanından haz etmediği bir gerçek. Geriye dönüp açıklamalarına bakarsam, destek olup "TFF'nin yanındayız" söylemleri de var, "Bu TFF'den bir şey olmaz" söylemleri de. Dün dündür, bugün bugündür. Kulüpler Birliği'nin yapısına bakarsak Fenerbahçe'ye özelikle Beşiktaş ve Kasımpaşa destek veriyor. Bunun dışındaki Trabzonspor da TFF'ye karşı ama Fenerbahçe'nin yanında yer almıyor. Galatasaray, Başakşehir ve Kayserispor ise TFF'nin icraatlarını uygun buluyor. Ligin tepesinde iki takım var. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki yarışa başka bir ortak olmaz. Bu iki takım arasındaki çekişme Kulüpler Birliği'nde de devam edecek. Biz gerilim bitsin istiyoruz ama hiç öyle bir hava yok! Gerçek olan bu!