Haftalardır Türkiye'de Futbol Federasyonu'nun defalarca uyarmasına rağmen kulüp başkanları, yöneticiler, teknik adamlar ve kamuoyu, hakem camiası ile ilgili inanılmaz açıklamalara imza attı. Özellikle büyük kulüplerimizi yönetenler, bu konuda çok sert söylemlerde bulundu. Bunların yanlış olduğunu defalarca dile getirdik, 'Yapmayın, etmeyin' dedik. Bugün gelinen noktada bu çirkin saldırı yaşandı. Çok geçmiş olsun. Asla kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Devletimizin en üst makamları, bakanları, konuyu hemen ele alıp sıcağa sıcağına açıklamalar yapmışlardır… Bu çok doğru bir yaklaşımdır, gerekli cezaların verileceğine de inanıyorum. Adli makamlar ve Futbol Federasyonu, yaşanan olayla ilgili bütün soruşturmaları yapacaklardır. Türk futbolu son bir ayda 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğini alıp, 2024 Avrupa Şampiyonası'na direkt gitmeyi başarırken, biz sürekli sığ bir şekilde hakemlerle uğraştık ve elde ettiğimiz başarıların tadına bile varamadık. Gelinen noktanın birinci sorumlusu, kulüpleri yönetenlerdir. Umarım bu bir ders olur, umarım son olur, umarım milat olur. Sakin kalmak lazım.. Yangının üstüne benzin dökmemek lazım, unutmayın ki yapacağımız her eylem, hareket bizi daha zor bir durumda bırakabilir dünya futbolunda… Ülkemize de hakemlerimize de futbolumuza da lütfen sahip çıkalım…

Kimse sahipsiz değildir, özellikle de hakemler. Eğer bugün futbolda bazı şeyler çok olumsuz manada tartışılıyorsa, bunun bir numaralı sorumlusu olarak hakemleri göremeyiz.