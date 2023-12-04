Beşiktaş'taki seçim tabii ki maçı gölgeledi… Oysa çok önemli bir karşılaşmaydı. Şampiyonluk yarışında hâlâ umudunu koruması için puan kaybına tahammülü yoktu. Ne var ki takım da teknik kadro da seçim sürecinden etkilenmiş. Bir de buna sakatlıklar eklenince ortaya futbol adına bir şey çıkmadı. Oynayan futbolcular da Necip dışında somut bir şey ortaya koyamadı. Koca 90 dakikada Beşiktaş adına söylenebilecek en güzel ve tek şey Chamberlain'in attığı goldü. 3 maçta Rıza Çalımbay 7 puan topladı. Bana göre başarılı... Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat seçim konuşmalarında, kendisiyle devam edeceklerini, oturup konuşacaklarını söylemişti. Artık başkan... Nasıl bir yol izleyeceğini göreceğiz. Gelelim Beşiktaş'ın yeni başkanına ve yönetimine; hayırlı uğurlu olsun, başarılar dilerim. 2 başkan adayı Adalı ve Arat son yılların büyük takımlar içerisinde en mükemmel seçim yarışını yaptılar. Arat'ı, Adalı'dan ayıran faktör sadece futbol takımı odaklı konuşmamasıydı. Bundan sonraki süreçte beklentiler çok büyük. Avrupa'ya havlu atmış, şampiyonluk şansı mucizelere kalmış bir takımdan bahsediyoruz. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın Rıza Çalımbay'la nasıl bir iş uyumu içerisinde olacaklarını zaman gösterecek. Beşiktaş'ta yeni bir dönem başladı. Arat'ın elde ettiği fark oldukça yüksek. Söylemlerinde hep Süleyman Seba vardı. Şimdi Seba'nın izinden gidip gitmeyeceğini, yani Beşiktaş'ın öz kaynaklarına dönüp dönmeyeceğini beraber yaşayıp göreceğiz. Tabii ki Arat'ın F.Bahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere diğer kulüplerle olan ilişkilerinde ve Beşiktaş'ın TFF ile olan sorunlarında sergileyeceği tavır da önemli. Çünkü futbolda özellikle büyük takımlar ve TFF arasında bir gerilim, kavga var.