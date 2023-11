Bahis ve şike için özel birim var

TFF, kara para aklama ve bahis konularındaki iddiaların tümünü en ince ayrıntılarına kadar, hiç vakit kaybetmeden inceliyor, takibe alıyor, ve ardından da sürecin peşini bırakmıyor UEFA aracılığıyla 'Şeffaflık Tescil Teknolojisi'ni liglerde devreye soktuk. Bahis platformlarında olağan dışı hareketlilik oluşursa anlık olarak tespit edilip birimler harekete geçecek

Şike ve bahisle ilgili çalışmalarınız neler? Kulüpler Birliği size bununla ilgili bir mektup yazmış... Araştırılmasını mı istiyorlar?

9 Kasım akşamı bir basın toplantısı aracılığı ile Kulüpler Birliği, futbolda şike ve bahis iddiaları sebebiyle Federasyona hitaben bir mektup yazdığını deklare etti. Söz konusu mektupta, bu hususlarda TFF'nin yeterli irade ve kararlılığı göstermediği, somut ve ciddi adımlar atılmasını bekledikleri ifade edilmiş. Oysa bu açıklamadan saatler önce ve mektup elimize ulaşmadan bir gün evvel federasyon yazılı bir açıklama ile kamuoyuna tarihler ve belgelerle "şike ve bahis" iddiaları hakkında hangi önlemleri aldığını anlatıyor ve İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte hareket ettiğini belirtiyordu. Her şeyi yeniden tekrarlamak istemiyorum, resmi sitemizdeki açıklamada bütün detayları mevcut. Sadece şunun altını çizeyim; Federasyon, kara para aklama ve bahis konularındaki iddiaların tümünü en ince ayrıntılarına kadar hiç vakit kaybetmeden inceliyor, takibe alıyor ve sürecin peşini bırakmıyor.



AVRUPA'DAN DAHA İYİYİZ



TFF, zaten UEFA aracılığıyla Süper Lig ve 1. Lig'de kullandığı "Şeffaflık Tescil Teknolojisi"ni (Integrity System) Sportradarfirması aracılığıyla TFF 2. ve 3. liglerde de uygulamaya soktuğunu 6 Ekim 2022 tarihinde resmi web sitesinde duyurmuştur. Bahis platformlarında ve operatörlerde işlem gören maçlardaki olağan dışı bir bahis hareketliliği oluşursa bunu anlık olarak tespit ederek ilgili birimleriyle hiç vakit kaybetmeden harekete geçeceğini bildirmiştir. Ayrıca, bu konuyla ilgili olarak TFF'de özel bir birim bulunmaktadır. Özeti, hiçbir şey yapmadığımızı iddia ettikleri konuda TFF, Avrupa'daki herhangi bir futbol federasyonu her ne yapıyorsa daha fazlasını yapıyor.







DELİLSİZ KONUŞUYORLAR!



Bir de hakem akademisi var, en çok konuşulan konu Türkiye'de hakemler. Bundan rahatsızsınız. Peki hakemler için ne yapılıyor?

HAKEM akademisine, bir akademisyen atadık. Gruplaşmalar var, bunun önüne geçmeliyiz. Televizyonlarda herkesin birtakım tarafları var. Kendi taraflarını himaye etmek için, devamlı delilsiz bir konuşma var. Akademinin başına, Akademisyen Dr. Erden Or'u atadık; 1.5 aydır çalışıyor. Beylerbeyi yerleşkemizi Hakem Akademisi'nin de yer aldığı bir yapıya dönüştürüyoruz.



MÜDÜRLERİ-YAZARLARI GÖTÜRÜP EĞİTİMLERİ GÖSTERECEĞİM



Bunları futbol camiası bilmiyor. Neden anlatılmıyor?

BURASI bir okul olacak. Spor müdürlerimizi, köşe yazarlarını grup grup oraya götüreceğim. Eğitimlerin nasıl olduğunu herkes görsün istiyorum. Hakemler için online duyuru yaptık. Dilekçe ile yapılan başvuruyu online çektik. Süreci dijitale çevirmeye çalışıyoruz. Bu sene transferler, vizeler ve lisanslar dijital oldu. Herkes, kendi kulüp binasında bilgisayar başına oturdu, kimse kurye ile uğraşmadı. Bir futbolcunun sağlık raporundan, attığı imzalarına kadar bize dosyalar geliyordu. 10 binlerce arşiv var. Onları da ihale yapacağız, dijital hale getirip imha edeceğiz. 21. yüzyılda evrak işinden kurtulmak gerek.









OKULLARDA FUTBOL KÜLTÜRÜ VERİYORUZ



Toplam 300 civarında okuldaki öğretmenlerimize antrenörlüğün ilk aşama eğitimini vermek için kolları sıvadık.. Burada, ilkokulda yaklaşık 3500 sınıf öğretmenine, ortaokulda ise yaklaşık 1200 beden eğitimi öğretmenine antrenörlük eğitimi vermeyi planlıyoruz. İlkokul öğretmenlerimize antrenör eğitiminin en alt basamağı olan "Gönüllü Liderlik Antrenör Eğitim" programı çerçevesinde eğitim vereceğiz. Ortaokulda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerimize ise futbol uzmanlık alanında eğitim vereceğiz. Eğitimler yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirilecek. Antrenörlük eğitimi alan öğretmenlerimize diploma vereceğiz. İlköğretimde bu proje ile çocuklarımıza okullarda genç yaşta futbol kültürü kazandırmış olacağız.



İLK HEDEF 100 BİN ÇOCUK



BU iş Sakarya'da başladı. Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 20 okul seçildi. Ayrıca, futbol alanındaki öğrencilerimizin okuldan kulüplere geçişine daha sistematik bir yapı kazandırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, spor liselerinde futbol branşına yönelik özel çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Futbol temalı spor liseleri ile yan branşı futbol olan spor liseleri sayısının ortak geliştirme çalışmaları ile arttırılmasını planlıyoruz. Amacımız, bu şekilde 100 bin çocuğa ulaşmak. Bu ilk aşama, sonra ikinci 100 bin... Kız, erkek ayırt etmeden bunu yapacağız. Kadın futbolunda da başarılıyız. Bölgelerde de yapılanmaya gidiyoruz. Yetenekli çocukları, kulüplerin akademilerine kazandırmak istiyoruz.



KULÜPLER, NEREDEN PARA BULACAĞIZ DEMESİN!



Kulüpler özellikle altyapı konusunda sürekli para para para diyor..

BIR yandan, akademinin mali gücünü düşünerek kanunda değişiklik yapıldı. Cumhurbaşkanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle her takım, yüzde 20 stopajı 5 gün içinde ödeyince, amatörler ve akademide kullanılmak üzere hesabına bir kısmı iade ediliyor. Parayı nereden bulacağız deme şansları yok... Minimum 10 milyon Euro bütçesi olan bir Anadolu takımının bile, 2.5 milyon Euro geri dönüşü olacak.



TOPRAĞA TOHUM ATIYORUZ



SÜPER Lig kulüplerimize akademi kurma mecburiyeti getirdik. Gelecek yıl 1. Lig için de akademi zorunluluğu getireceğiz. Bu çalışmalar bugünden yarına olacak şeyler tabii ki değil. Biz toprağa bir tohum atıyoruz. İyi niyetle gece gündüz çalışıyoruz. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Futbolumuzun gelişimi öz kaynaklarımızı etkili ve doğru şekilde kullanmamıza bağlı. Türk futbolunun yeni yüzyılda öz kaynaklarından yetiştireceği dünya yıldızları ile önemli bir atılım gerçekleştireceğine inanıyoruz. Bunun için de kalıcı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmamız gerekiyor. Bu ekosistemi kurabilmenin birinci adımı da güçlü bir altyapıdan geçiyor.