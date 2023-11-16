Onana aşağı Onana yukarı… Geldiği günden beri bu isim konuşuluyor. Kim transfer etti? Nasıl alındı? Neden alındı? Şenol Güneş aldırdı falan filan… Şimdi perde arkasına bir bakalım. Şenol Güneş, transfer döneminde yönetimden bir ön libero istemişti (Orta sahanın gerisinde görev yapan, 6 numara da diyebileceğimiz bölgede görev yapan oyuncu. Yani top kesen, defansif özellikleri güçlü, müdahaleleri doğru ve yerinde olan, takımı dengeleyen futbolcu). Bunun üzerine transfer heyeti, Güneş'e bazı isimler sunar. Güneş de ekibiyle bu futbolcuları paylaşır. Bu isimlerden biri de Burak Yılmaz'ın Lille'den takım arkadaşı Jean Onana'dır… Şenol hoca da Burak Yılmaz'a sorar. Eski milli futbolcu Onana'yı tanıdığını ve iyi futbolcu olduğu yönünde fikrini söyler. Sonra da oyuncu transfer edilir. Bugün futbolcuyla ilgili gereksiz bir tartışma var. Tamam adam yıldız değil ama o kadar vasat altı bir oyuncu da hiç değil… Onana olayı budur! Bilgi: 23 yaşındaki futbolcu, Fransa Ligue 1'de 3 sezonda 45 maça çıkmış. 3 golün yanı sıra 2 de asist yapmış.

Bu arada Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Jean Onana, yıllık 1.2 milyon Euro maaş alıyor. Genç oyuncu için siyah-beyazlılar, Lens'e 4 milyon Euro bonservis ödemişti.







MONTELLA'NIN GÜNDEMİNDE BURAK YILMAZ YER ALMIYOR

Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrıldı şimdi de 'A Milli Takım teknik heyetinde görev alacak' haberleri çıkmaya başladı. Sordum, soruşturdum. Burak Yılmaz, Montella'nın yardımcısı olacak mı diye! İtalyan teknik adam, göreve geldikten sonra 2 Türk isim gündeme gelmişti. Biri Nuri Şahin diğeri Burak Yılmaz… SABAH Spor'da bu haber yer almıştı. Daha sonra Beşiktaş'ta Şenol Güneş istifa edince, Burak Yılmaz "Evet" dediği Ay-Yıldızlı takımdan vazgeçti ve Beşiktaş'ın başına geçti. Şimdi Beşiktaş'la ilgili özel şeyleri paylaşan, Şenol Güneş'i eleştiren, Vincent Aboubakar'ı suçlayan ve "Keşke kalmasaydım Şenol Güneş sonrası" diyen Burak Yılmaz, A Milli Takım'ın gündeminde değil. Dolayısıyla Montella'nın ekibine katılacak haberlerin doğru değil.







10 NUMARA TESPİT

Erol Bulut'un SABAH SPOR'da yer alan dünkü röportajı günün en çok tartışılan sözleri oldu. Son zamanlarda sahalara veda edip direkt teknik direktör olan çok sayıda isim tartışmaların odağındaydı. İşte Erol hoca harika bir tespitte bulunmuş: "Pro-lisans diye bir şey var. O zaman onu niye veriyorsunuz. Emek verenler ne olacak. Kurallar iki günde değiştiriliyor, yabancılara lisans veriliyor. Özel kişilere veriliyor. O zaman çalışıp, emek vermenin ne anlamı var." Doğru söze ne demeli...







'KARAKTERİ ZAYIF, OMURGASIZ' SÖZLERİ MAHKEMEDE Mİ!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, geçen hafta yapılan Divan Kurulu'nda hakem camiası için çok ağır ithamlarda bulunmuştu. Ali Koç, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu için de "Bir araştırma yaptık. Karakteri zayıf, omurgasız. Bu arkadaş mevkii seviyor, bilgilerimiz böyle" ifadelerini kullandı. Bu ağır sözlerin ardından 10 gün geçti. MHK olarak resmi bir açıklama duymadık. Ahmet İbanoğlu da bir açıklama yapmadı. Koç'un ağır hakaret içeren sözleri büyük tepki çekerken bir yazı yazmıştım geçen hafta "Hakemler hukuki hamle bekliyor" diye. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu'nun kendisine yapılan hakaretlerden dolayı hukuki yollara başvurduğunu duydum. Hakemler hata yapıyorlar ve bunlar en ağır şekilde eleştiriliyor ama hiç kimsenin, hem özel hayata hem de kişiliğe yönelik kötü söz söylemeye hakkı yok...