Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün Riva'da bir basın açıklaması yaptı. Günlerdir futbol dünyası alev alev yanıyor. Haklı olarak toplantıya katılan medya mensupları bu konuların aydınlatılması için soru sormak istiyordu. Sayın Başkan 'İki gün sonra yazılı açıklama yapacağız' diyerek noktayı koydu. TFF hangi iddialara yanıt verecek bilmiyorum ama özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hakaret ve tehdit içeren konuşmasıyla ilgili nasıl bir pozisyon alacağını merak ediyorum. Çünkü hakemler hatalı olabilir, haklarında birçok iddia ortaya çıktı. Fakat duyduğum kadarıyla da MHK'nin, Koç'un açıklamaları sonrası tepki gösterip, hukuki bir pozisyon almasını da bekliyorlarmış.









KULÜPLER VE TFF ATAMAYI YAPACAK

Süper Lig'de son haftalardaki hakem hatalarıyla ilgili olarak çok sert açıklama, yorum ve analizler var. Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi dün yaptığı toplantıda MHK'de devrim yapacaklarını açıkladı. Çok iddialı bir söylem. Başkan daha önce katıldığı bir Kulüpler Birliği toplantısında 'MHK'yi siz yönetin' demiş ve bir yanıt alamamıştı. Dün ipuçlarını verdiği açıklamasında, hakem atamalarında kulüplerin de söz sahibi olmasını istiyor. Kurulacak olan bir komisyonda kulüp temsilcileri de olacak ve her hafta hakemler ortak irade ile kamuoyuna duyurulacak. İngiltere'de de olan bu sistem, 'Türkiye'de işler mi' diyeceksiniz. Birçok tartışması olur ama 'Benim maçıma bu nasıl atandı, bu nasıl verildi' açıklamaları son bulur. Bir an önce bu sistemin harekete geçirilmesi şart. TFF Başkanı da kısaca kulüplere hodri meydan diyor.









FEDAKARLIĞIN BÖYLESİ…

G.Saray bu gece büyük bir maça çıkacak. Bir takım için en önemli şey; atanın ve tutanın iyi olması derler. Önce İcardi sakatlandı. Arjantinli her maça iğne ile çıkıyor , hem de acıları tam dinmemesine rağmen... Şimdi Muslera da sakatlandı, kulüpten yapılan açıklamaya bakarsak en az 2-3 hafta oynamaması lazım ama o da sarı-kırm-ı zılı forma için iğne olup sahaya çıkmaya hazır. İki y-ıl dız da kulüpleri ve kariyerleri adına büyük bir fedakârlık yapıyor, bu doğru mu yanlış mı tartışılır.Ç ünkü sezon uzun, daha oynayacakları çok maç var ama risk alıyorlar. Açıkçası bu özveriyi alkışlamaktan başka diyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olduğu günlerde Aboubakar, ateş ve karın ağrısı şikâyetiyle iki maçta oynamadı!