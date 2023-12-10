Maçın favorisi Fenerbahçe idi.. Ama yine de şöyle bir düşünce de vardı: "Yeni başkan, yeni yönetim.. Belki motivasyon olurdu takıma.." Hiçbir şey takıma motive etmemiş ama... Siyah-beyazlı takım bu kadar aciz kaldığı bir derbi oynamamıştı. Fenerbahçe güle oynaya kazandı. Hatta eze eze.. Eğer kalede Mert gibi kaplan olmasaydı maç tarihi bir farkla biterdi. Fenerbahçe pozisyon üstüne pozisyon buldu. Beşiktaş'ın stoperleri de bekleri de kötüydü. Beşiktaş'ta iyi olan tek bir kişi vardı o da kaleci Mert. Rıza Çalımbay sakatlıklardan yana sürekli dert yanıyor. Doğru buna lafımız yok ama çıkan defans dörtlüsü uyumsuz, orta saha uyumsuz, ilerisi uyumsuz!. Bir tane doğru olmaz mı? Fizik yok, plan yok! Abuobakar yedek? Ya Amir? Rakibine onlarca pozisyon veren, evinde ezilen Beşiktaş için lig artık bitti. Avrupa için elde kupa kaldı! Bundan sonra ne olacak? Başkan Hasan Arat'ın yazdığı reçeteyi beklemek lazım!. Bu kadar tartışmalar yaşanırken, yine hakem kararlarının sıkça konuşulduğu bir maç oldu. Atilla Karaoğlan sahaya çıkmadan maçı televizyon başından da yönetebilirdi!. Stada gelmesine hiç gerek yoktu.. VAR ekranı olmasa yanmıştı.. Çünkü hakemler bir güven sorunu yaşıyor ve pozisyonları VAR'a bırakıyorlar. Dün gece VAR başarılı, Karaoğlan ise çok başarısızdı. Özetle Fenerbahçe'nin 11 kaliteli oyuncusu farkını göstererek maçı kazandı. Son olarak ligde artık Fenerbahçe ve Galatasaray var. Diğerleri ancak kendi aralarında 3, 4, 5, 6 için oynarlar.