Riva’da tarihi anlar!

Hakemler, TFF'den iki talepte bulundu: 1- Saha içi ve dışındaki güvenliğin artırılması, 2- Cezaların daha caydırıcı olması. TFF Başkanı Büyükekşi istekler için, "Süreci başından beri takip ediyoruz. Hep yanındayız. Ciddi çalışmalarımız var" dedi

Türkiye'nin gündemine oturan hakem saldırısının ardından yaşanan gelişmelere yeni bir halka eklendi. Önceki akşam TFF'nin Riva tesislerinde hakemlerle, TFF yönetimi bir araya geldi. Yemekli toplantıda her iki taraf da birbirini dinledi. Hakemler, TFF yönetiminden iki talepte bulundu.

1- Saha içi, soyunma odaları, koridorlardaki güvenliğin artırılması ilk istekleri oldu. Hem çıkarken hem de girerken sürekli sözlü tacize uğradıklarını ifade ettiler. Ayrıca son örnekte olduğu gibi kulüp yönetici ve başkanları tarafından saldırıya uğradıkları için de güvenliğin artırılmasının önemli olduğunu söylediler.









'HEP YANINIZDA OLACAĞIZ'

2- Mevcut cezaların hem hukuki hem de sportif açıdan artırılması için gerekli adımların atılması talep edildi. Söz alan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de sürecin en başından itibaren gerekli adımları attıklarını söyleyerek şunları ifade etti: "Olay yaşandıktan sonra hemen ilgili kişiler ile irtibata geçtik. Siz de biliyorsunuz ki başından sonuna kadar sürecin takipçisi olduk. Futbol Federasyonu'nun kurulları üzerine ne düşüyorsa yaptı, yapmaya da devam edecek. Cezaların artırılmasıyla ilgili de gerekli çalışmaları başlattık. Talimatlarda değişikliğe gideceğiz. Zaten devletimizin üst kademe yöneticileriyle de hukuki cezalar için gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik. Şu anda da yanınızdayız, sonrasında da hep yanınızda olacağız."









9 OCAK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

11 ARALIK PAZARTESİ günü oynanan A.Gücü-Ç.Rize maçının bitiş düdüğü ile hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, 13 yıl, 1 ay 15 güne kadar hapis istemiyle 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak. PFDK da Koca'yı 5 yıl hak mahrumiyeti cezası karşılığı sürekli olarak spor müsabakalarından men etmişti.



HALİL UMUT MELER TELEFONLA BAĞLANDI

Hocam oğlunuz Ege nasıl?

Riva'daki tarihi zirveye saldırıya uğrayan Halil Umut Meler de İzmir'deki evinden telefonla bağlandı. Meler, TFF yöneticileri ve hakemlere destekleri için teşekkür etti. Meslektaşları ise önce arkadaşlarının sağlık durumunu sordular, ailesinin ve yeni doğan çocuğu Ege'nin durumu hakkında bilgi aldılar. Morali yerinde olan tecrübeli hakem, desteklerinin kendisi için büyük moral olduğunu söyledi. Meslektaşlarına maçlarda başarı diledi.







PALABIYIK'A TAZMINAT DAVASI

Son zamanlarda çeşitli medya mecralarına çıkarak hem TFF Başkanı hem de hakemlerle ilgili açıklamalar yapan eski hakem Ali Palabıyık'a maddi ve manevi tazminat davası açılacağı öğrenildi. Konuyu TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sordum. Başkan, "Evet hukukçularımız gerekli çalışmayı yaptı… İddiaların hepsi yalan. Hakem müessesemizi rencide eden bir kişiye en ağır maddi-manevi davayı açacağız. Genel olarak da hakemlerimiz bu açıklamalardan çok rahatsız olmuştur" ifadelerini kullandı.



MELER: FUTBOL DOĞAL AKIŞINA DÖNSÜN

Hakem Halil Umut Meler, yazılı bir açıklama ile kamuoyuna seslendi. Yaşananların dünya çapında gündem olduğunu belirten Meler, şunları söyledi: "Desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum. Tüm kurumların gerekli adımları fazlasıyla atmış olduğunu da düşünerek, futbolun hayatın doğal akışına dönmesi benim de beklentimdir."









MERKEZ HAKEM KURULU: KUMPASIN FARKINDAYIZ

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, eski hakemler tarafından dile getirilen ve son dönemde kamuoyunda yer alan iddiaların gerçekle ilgisi olmadığını vurguladı. 'Bir süredir Türk hakemliği üzerinden kurulan ve komplolarla ilerleyen kumpasın farkındayız' diyen İbanoğlu, "Eski hakemler tarafından dile getirilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Gerçeği yansıtmayan bu açıklamaların bugün yapılıyor olması zamanlama açısından manidardır. Neye ve kime hizmet ettiği belli olmayan, faal olarak görev yapan hakemlerimizi de rahatsız eden bu yalan yanlış ifade ve iddiaların ciddiye alınmamasını önemle rica ederiz. İddia sahiplerinin ispatla mükellef olduğu kumpas amaçlı bu açıklamalar ile ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır" ifadelerini kullandı.









KULÜPLER BİRLİĞİ GEÇMİŞ OLSUNA GİTTİ

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile bazı kulüp başkanları, Halil Umut Meler'i evinde ziyaret etti. Basının alımadığı görüşmenin ardından Ali Koç, şunları söyledi: "Bu ziyaretin reklamı olmaz. Ziyarete geldik, hocamıza 'geçmiş olsun' dedik, ailesiyle tanıştık. Hocamızın durumunu iyi bulduk. Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Maçlara çıkıp çıkmama konusunda bence zamanı gelince doğru kararı verecektir. Kolay değil, olayın üstünden birkaç gün geçti. Bu işin ilacı da zaman. Eminim sağlıklı kararı doğru zamanda verecektir."



Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç (F.Bahçe), Ecmel Sarıalioğlu (İstanbulspor), Fatih Saraç (Kasımpaşa), Mecnun Otyakmaz (Sivasspor) ve Süleyman Hurma (F.Karagümrük) hakem Halil Umut Meler'i İzmir'deki evinde ziyaret etti.



HAKEMLER SAHAYA DÖNÜYOR

Ortak bir yazılı açıklama yapan Süper Lig, VAR, A Klasman ve yardımcı hakemler, maçlara çıkmaya devam edeceklerini bildirdiler. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yaşanan bu üzücü hadise sonrasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet organları radikal tedbirler almış, vahim olay ve faillerinin üzerine son derece hızla ve kararlılıkla gidilmiştir. TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi ile yapılan toplantıda; olası şiddet ve darp olaylarında özellikle en alt kademedeki mağdur hakem arkadaşlarımızın hukuki ve sağlık ihtiyaçlarının TFF tarafından üstlenilmesi, Disiplin Talimatları'nda daha caydırıcı düzenlemelerin yapılması gibi konularda çalışmanın yapılacağı yönünde görüş bildirilmiştir. Bizler de hakemler olarak yapmakta olduğumuz kamu görevine geri dönme kararı almış bulunmaktayız."